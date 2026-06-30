Apple решила ускорить выпуск обновлений безопасности

Компания Apple решила изменить подход к выпуску обновлений безопасности из-за растущей угрозы со стороны хакеров, использующих искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

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Как пояснили в Apple, компания начала выпускать некоторые исправления уязвимостей раньше, не дожидаясь выхода очередной версии iOS. Такой подход связан с тем, что ИИ позволяет злоумышленникам быстрее создавать инструменты для атак, поэтому Apple стремится сократить время между анонсом исправлений и их установкой на устройства.

Ранее Apple, как правило, выпускала обновления безопасности вместе с новыми версиями iOS. Например, исправления входили в состав очередного обновления ОС после завершения его тестирования разработчиками и другими участниками программы предварительного тестирования.

Теперь компания решила распространять последние исправления безопасности до выхода полноценного обновления iOS 26.6. В Apple подчеркнули, что у нее нет данных о том, что устраненные уязвимости уже использовались в реальных атаках, однако компания считает необходимым сократить время между обнаружением проблемы и доставкой исправлений пользователям.