NASA запустило робота для спасения «тонущего» космического телескопа

NASA попытается сделать то, чего никогда раньше не делало: спасти космический телескоп от падения обратно на Землю с помощью обслуживающего робота. Эта миссия стартует уже во вторник, 30 июня, и если она увенчается успехом, то «Хаббл» станет следующей целью. Поясняется, что роботизированный аппарат захватит обсерваторию Swift, которая быстро теряет высоту из-за недавних периодов интенсивной солнечной активности, и поднимет её на более стабильную орбиту, продлив научную жизнь телескопа.

Сообщается, что NASA планирует спасти космический телескоп от падения обратно на Землю с помощью обслуживающего робота. Космическая корпорация надеется, что этого будет достаточно, чтобы сохранить свою «тонущую» обсерваторию Neil Gehrels Swift в рабочем состоянии ещё немного. По данным космического агентства США, миссия может стартовать уже в этот вторник, 30 июня, и если эта миссия увенчается успехом, то всеми космический телескоп «Хаббл» станет одной из следующих целей, срок службы которой будет продлён. Генеральный директор компании Katalyst Space, которая была нанята для выполнения миссии, заявил Associated Press, что это первый американский космический робот, который поднялся в воздух и сделал что-то подобное, и это миссия с высоким уровнем риска и высокой наградой.

Напомним, что телескоп Swift, запущенный в 2004 году, способен получать изображения в видимом, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах, и он создал изображение соседней галактики Андромеды с самым высоким разрешением, когда-либо сделанным в ультрафиолетовом диапазоне. Однако в последние годы обсерватория быстро приходит в упадок, поскольку все космические аппараты на низкой околоземной орбите испытывают сопротивление атмосферы, и без двигательных установок они постепенно снижаются по высоте.

Однако Swift падает быстрее, чем ожидалось, из-за недавних периодов интенсивной солнечной активности. Теперь его необходимо вывести на более стабильную орбиту. NASA заключило контракт с компанией на сумму около 30 миллионов долларов. Целью станет захватить космический телескоп и поднять его в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что у компании было менее одного года на проектирование, постройку, испытания и запуск космического аппарата. Сообщается, что пока это происходило, команда Центра космических полетов вносила изменения в работу телескопа, чтобы он находился на высоте не менее 300 километров над поверхностью Земли, что даст ему наилучшие шансы на «выживаемость».

Поясним: падение телескопа на Землю ни в коем случае не привело бы к катастрофическим последствиям, поскольку спутники часто падают на Землю. Но NASA рассматривает это как проверку будущего потенциала космических исследований.