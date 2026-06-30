Мозг древней рыбы открыл новый способ изучать эволюцию мозга

В журнале PNAS палеонтологи Чикагского университета рассказали о редчайшей находке: мозг крошечной лучеперой рыбы, который прекрасно сохранился с каменноугольного периода.

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Удача из угольной шахты

Более 300 миллионов лет назад маленькая рыбка размером с пескаря погибла и опустилась на дно древнего болота недалеко от деревни Трауден в Ланкашире, на северо-западе Англии. Ее останки, названные Trawdenia planti, оказались зажаты в слое мыльного камня между угольными пластами. Благодаря особой химии воды, минералам и счастливому стечению обстоятельств сохранился не только скелет, но и мягкие ткани мозга — случай исключительно редкий для палеонтологии.

Что удалось увидеть

Используя компьютерную томографию, ученые изучили череп и прилегавшие к нему ткани. Оказалось, что мозг рыбы плотно заполнял полость черепа, в отличие от многих других ископаемых, где мозг выглядит заметно меньше. Это важное наблюдение: теперь внутренняя поверхность черепов может служить надёжным ориентиром для определения настоящих размеров мозга даже при плохой сохранности мягких тканей.

«Нервные ткани сохраняются крайне редко, потому что они очень быстро разлагаются, — объясняет ведущий автор исследования Абигейл Карон, недавно защитившая докторскую в Чикагском университете. — Поэтому важность этого образца в том, что теперь мы можем изучать эволюцию мозга на ископаемых, где есть только кости или их заполнение».

Место на эволюционном дереве

Лучеперые рыбы — огромная группа, к которой относится почти 99 % всех современных видов рыб. Они составляют примерно половину всех ныне живущих позвоночных. Однако их ранняя история остается плохо изученной — настоящий «куст» у основания эволюционного дерева.

Майкл Коутс, профессор Чикагского университета и старший автор работы, отмечает:

«Ранние этапы развития лучеперых рыб подобны кусту у подножия эволюционного дерева».

Хорошо сохранившийся мозг Trawdenia показал черты, сближающие эту древнюю рыбу с современными осетрами и веслоносами, в частности характерное строение мозжечка.

«Изучая форму мягких тканей, мы понимаем, что важны не их относительные размеры, а то, как они расположены внутри черепа, — говорит Коутс. — Возможно, мы наблюдаем самую раннюю эволюцию рыб, которые сегодня представлены веслоносами и осетрами».

Долгая дорога окаменелости

Этот экземпляр нашли еще в 1888 году. Шахтеры собирали такие «диковинки», а геологи использовали их для картирования угольных пластов. Со временем камень раскололи на две части, и они попали в Музей естественной истории в Лондоне как отдельные образцы. Только позже Майкл Коутс понял, что они принадлежат одному скелету.

Ученый начал изучать рыбу еще в 1990-х, опубликовал описание скелета в 1999 году, а затем провел первую томографию. Абигейл Карон продолжила работу уже на новом уровне технологий и анализа.

Новые снимки позволили разглядеть следы наружных и внутренних мембран мозга, а также структуры желудочков, по которым циркулировала спинномозговая жидкость. Мозг действительно заполнял всю внутреннюю полость черепа.

Корон подчеркивает: по мере развития методов визуализации палеонтологи смогут находить признаки мозга даже в менее удачных образцах. Главное — теперь они знают, на что обращать внимание. Таких черепов с хорошей морфологией гораздо больше, чем экземпляров с сохранившимися мягкими тканями. Это существенно расширяет возможности для изучения эволюции мозга древних рыб.

Авторы отмечают, что изучая мозг Trawdenia, мы лучше понимаем, в каком состоянии находился мозг у ранних позвоночных еще до того, как наши предки вышли на сушу. Это как посмотреть на «базовую модель», от которой потом развивались и мозги рыб, и мозги наземных животных, и в конечном итоге — наш.