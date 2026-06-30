Российские ученые обнаружили новую колонию пингвинов в Антарктиде

На острове Адамс антарктического архипелага Хасуэлл учеными Российской антарктической экспедиции ААНИИ была найдена ранее неизвестная колония пингвинов Адели. В ней проживает около 500 животных. Об этом сообщили в ААНИИ.

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Обследование острова Адамс было проведено впервые в истории регулярных наблюдений на континенте вечного льды.

"С помощью наземных наблюдений и съемки с коптера мы задокументировали колонию пингвинов Адели. Да, она небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове - это говорит о том, что птицы давно освоили этот участок суши. Это открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики. Пингвины Адели очень чувствительны к изменениям морского льда и состоянию кормовой базы, поэтому регулярные наблюдения за их колониями дают нам важнейшую информацию о состоянии антарктических морских экосистем в целом", - отметил орнитолог станции Мирный Юрий Мизин.

Также в ходе поездки на остров было обнаружено лежбище тюленей Уэдделла.

Остров Адамс - небольшой, имеет в длину около 120 метров. Он находится в двух десятках километрах от станции Мирный. Хотя он расположен столь близко от берега, поехать на него крайне тяжело из-за быстро меняющихся погодных условий.

Недавно ученые ААНИИ, проанализировав результаты наблюдений, пришли к выводу, что "ледник Судного дня", находящийся в Антарктике, не представляет для человечества угрозы.