Раскрыта стоимость замены экрана складного Vivo X Fold 6

Vivo недавно представила складной смартфон X Fold 6. Он стоит от 7999 юаней (примерно 1175 долларов) за базовую версию. Но что, если телефон случайно разобьётся?

© Vivo

Так, Vivo опубликовала официальные цены на запчасти.

Самая дорогая деталь внутренний экран. Его замена стоит 3780 юаней (около 556 долларов). Можно также забронировать замену заранее за 3380 юаней (497 долларов). Если же требуется поменять только саму панель экрана, а не весь блок, это обойдётся в 1899 юаней (279 долларов).

Наружный экран чинить гораздо дешевле, замена защитного стекла стоит всего 299 юаней (44 доллара), а полная замена внешнего дисплея — 920 юаней (135 долларов).

© Vivo

Аккумулятор можно заменить за 259 юаней (38 долларов). Фронтальная камера — 105 юаней (15 долларов), широкоугольная — 110 юаней (16 долларов), перископическая — 290 юаней (43 доллара), основная 200-мегапиксельная — 390 юаней (57 долларов).

Материнская плата стоит от 3700 до 5200 юаней (от 544 до 764 долларов) в зависимости от объёма памяти.