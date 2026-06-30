Названа причина сокращения времени сна людей

Отказ предков человека от ночевок на деревьях привел к появлению феномена короткого коллективного сна с рекордно высокой долей критически важной быстрой фазы, выяснили ученые.

Исследования показали, что человек спит меньше всех родственных видов, передает журнал New Scientist.

Биологически примату наших размеров требуется около девяти с половиной часов отдыха, однако средний показатель у людей составляет всего семь часов.

Эволюционный антрополог Дэвид Самсон выяснил, что сокращение произошло исключительно за счет глубокой стадии. Доля быстрого сна, критически важного для памяти и интеллекта, осталась рекордно высокой среди 30 видов приматов.

«С точки зрения шимпанзе, земля кажется ужасным местом для ночлега», – отметил Самсон, описывая уязвимость предков перед хищниками.

Безопасность обеспечил принципиально новый подход. Древние люди создали защищенную среду с помощью укрытий, огня и совместного дежурства. Эта инновация позволила спать меньше, но эффективнее, что стало скрытым двигателем расселения человечества по планете.

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