Google ограничила доступ Meta* к своим ИИ-моделям

Как пишет Financial Times, Google ввела ограничения для Meta* на использование своих ИИ-моделей Gemini. Meta* якобы запросила слишком большой объём вычислительных мощностей, который Google не может дать.

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По данным издания, ещё в марте Google уведомил Meta*, что не сможет удовлетворить её потребности в полном объёме. Другие клиенты Google тоже пострадали, но в меньшей степени.

Чтобы справиться с нехваткой, Meta*, мол, попросила своих сотрудников более экономно расходовать «токены».

Официального подтверждения от компаний на момент написания материала нет.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена