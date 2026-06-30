Назван размер самого большого астероида в истории

Протяженность самого большого из известных ученым астероидов под названием Веста сравнима с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода - диаметр космического тела составляет 525 км. Об этом в Международный день астероида сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Веста находится в Солнечной системе, в поясе астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера. Расстояние между объектом и Землей максимально сокращалось до отметки в 177 млн км. Из-за огромного расстояния их траектории не пересекаются.

"Веста является самым масштабным астероидом из известных на сегодняшний день. Его средний диаметр составляет около 525 км. Протяженность сравнима с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода, а площадь поверхности превышает территорию Франции. У этого гиганта даже сформированы железное ядро и твердая каменная оболочка, подобно настоящим планетам", - сказал Бурмистров.

Астероид образовался примерно через 2 млн лет после зарождения Солнечной системы, однако его рост был прерван гравитацией Юпитера - он буквально "притянул" весь строительный материал в виде газа, пыли и камней себе, и Веста так и осталась зародышем планеты, застывшим в поясе астероидов.