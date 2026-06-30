В WhatsApp* появятся никнеймы и возможность скрывать свой номер

Разработчики WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) официально анонсировали систему юзернеймов, которая позволит пользователям скрывать свой номер телефона и использовать ники, как в Telegram. Нововведение заработает позже, но уже сейчас появилась возможность предварительного бронирования никнеймов, говорится в блоге компании.

© Газета.Ru

Зарезервировать юзернейм можно в последней версии приложения. Для этого необходимо перейти в «Настройки» — «Аккаунт» — «Имя пользователя», где можно придумать собственный ник или воспользоваться автоматически сгенерированным вариантом.

После активации функции новые собеседники смогут связываться с владельцем аккаунта по юзернейму, не получая доступа к его номеру телефона. Таким образом, WhatsApp позволит скрыть свой номер и защитить конфиденциальные данные.

Также мессенджер предложит использовать специальный «ключ» для связи. На первом этапе он будет представлять собой четырехзначный цифровой код, который потребуется сообщить вместе с юзернеймом, если пользователь захочет ограничить круг лиц, способных отправлять ему сообщения.

Внедрение функции будет происходить поэтапно в разных странах в течение ближайших месяцев. О появлении юзернеймов пользователи получат уведомление непосредственно в приложении.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена