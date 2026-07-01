Ученые рассказали, сколько на самом деле видов насекомых на Земле

Реальное количество видов насекомых на планете может быть в два-три раза выше, чем считалось ранее, — от 14 до 20 миллионов, а по менее консервативным оценкам — почти до 30 миллионов. К такому выводу пришла международная группа исследователей.

В основе работы лежит колоссальный массив данных. Ученые проанализировали более 1,6 миллиона тропических насекомых, собранных в природоохранной зоне Гуанакасте — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Коста-Рике. Для каждого экземпляра были получены ДНК-штрихкоды — генетические идентификаторы, позволяющие точно определить видовую принадлежность даже внешне неразличимых особей.

По мнению авторов работы, прежняя оценка, согласно которой на Земле существует около шести миллионов видов насекомых, оказалась существенно занижена.

«Используя генетическую информацию для 1,6 миллиона отдельных тропических насекомых и современные статистические методы, мы консервативно оцениваем, что реальное количество видов насекомых в два-три раза больше, чем нынешние оценки», — говорится в исследовании.

Чтобы экстраполировать данные с локального уровня на глобальный, исследователи использовали известные соотношения между количеством видов деревьев в мире и в заповеднике Гуанакасте. Аналогичные коэффициенты были применены для млекопитающих и амфибий. Применив эти пропорции к предполагаемому количеству видов насекомых в коста-риканском заповеднике, научная группа получила итоговую оценку общего числа видов насекомых на планете — в диапазоне от 14 до 20 миллионов.

При этом ученые отмечают, что даже столь масштабное исследование не позволяет полностью учесть все разнообразие насекомых в заповеднике. Если использовать менее консервативный способ экстраполяции, число видов насекомых на Земле может достигать почти 30 миллионов. Исследование было опубликовано в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Насекомые — самый разнообразный класс живых организмов на планете. На сегодняшний день науке описано около миллиона видов насекомых, однако ученые давно подозревали, что реальное их число многократно выше. Подавляющее большинство неизвестных видов обитает в тропических лесах, которые остаются наименее изученными экосистемами Земли.

Заповедник Гуанакасте расположен на северо-западе Коста-Рики и охватывает площадь более 160 тысяч гектаров, включая тропические леса, сухие равнины и прибрежные экосистемы. Он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году за исключительное биологическое разнообразие и роль в сохранении уникальных местообитаний. Именно здесь в 1970-х годах начал свою работу выдающийся энтомолог Дэниел Дженис, заложивший основы масштабного проекта по инвентаризации тропической фауны, который продолжается до сих пор.