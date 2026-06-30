Ученые описали первого динозавра, найденного в Антарктике

Ученые впервые описали первую окаменелость динозавра с территории Антарктиды.

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Позвонок динозавра был в распоряжении ученых с 1985 года, но лишь недавно исследователи окончательно установили, что речь идет о кости древнего ящера.

Антарктида остается континентом с самым бедным палеонтологическим материалом по динозаврам, главным образом из-за мощного ледникового покрова, значительно затрудняющего геологические исследования. Большинство находок сделано лишь в двух районах — в Трансантарктических горах и на Антарктическом полуострове с прилегающими островами, где вдоль береговой линии обнажаются древние горные породы.

Окаменелость обнаружил геолог Британской антарктической службы доктор Майк Томсон во время экспедиции, занимавшейся изучением геологического строения Антарктического полуострова. Основной задачей ученых тогда был поиск ископаемых беспозвоночных, прежде всего аммонитов, которые широко распространены в геологической летописи и позволяют точно определить возраст пород.

Позвонок оказался единственной на сегодняшний день находкой динозавра в породах формации Санта-Марта возрастом около 82 миллионов лет, относящихся к позднему мелу. Эти отложения сформировались на морском дне, поэтому исследователи предполагают, что после гибели тело животного оказалось в море, где постепенно было погребено осадками и окаменело.

По мнению ученых, позвонок принадлежал представителю группы титанозавров — длинношеих растительноядных динозавров, в которую входили крупнейшие наземные животные в истории Земли, масса некоторых из которых превышала 15 тонн. Однако антарктический экземпляр был значительно меньше.

Исследователи полагают, что он принадлежал либо молодой особи, либо карликовому виду. Предполагаемая длина животного составляла около 6–7 метров.

Профессор Пол Барретт из Музея естественной истории Лондона отметил, что на первый взгляд находка может показаться ничем не примечательной, однако она имеет огромное историческое значение как первая окаменелость динозавра, найденная в Антарктиде. По его словам, около 82 миллионов лет назад Антарктида была покрыта густыми умеренными лесами, обеспечивавшими достаточное количество пищи для крупных растительноядных животных.