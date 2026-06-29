Сервисы стали предупреждать россиян об отключении входа через Apple и Google
Российские цифровые сервисы запустили рассылку уведомлений о грядущем запрете использования зарубежных систем для доступа к личным кабинетам.
Платформы начали предупреждать граждан о скором ограничении доступа через иностранные учетные записи. Пользователям настоятельно рекомендуют использовать альтернативные способы подтверждения личности, передает РИА «Новости».
«С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль», – отмечается в сообщении сервиса 2ГИС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.
Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов на российские номера. В апреле текущего года компания Apple прекратила обработку платежей для покупок в магазине App Store на территории России.
Несколькими днями ранее американская корпорация без предупреждений удалила все приложения холдинга VK из своего магазина.