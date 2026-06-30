Китай завершил ключевые испытания многоразовой ракеты «Чжуцюэ-3»

Китайская аэрокосмическая компания LandSpace успешно провела статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3».

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Как сообщает агентство Синьхуа, тест стал одним из последних этапов подготовки к очередным летным испытаниям и подтвердил готовность ракеты и наземной инфраструктуры к запуску.

Проверка перед полетом

Статические огневые испытания — обязательная процедура перед запуском ракеты. Во время такого теста носитель остается закрепленным на стартовой площадке, а его двигатели работают в штатном режиме. Это позволяет инженерам проверить работу силовой установки, системы управления и взаимодействие ракеты со стартовым комплексом без риска полноценного старта.

Испытания прошли в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе Китая. По данным LandSpace, все системы отработали в штатном режиме, а полученные параметры полностью совпали с расчетными. В компании заявили, что испытания подтвердили «правильность и согласованность работы системы».

После завершения тестов инженеры закрыли основные этапы наземной подготовки. Теперь команда приступит к мероприятиям, необходимым для проведения летных испытаний.

Ставка на многоразовое использование

«Чжуцюэ-3» — тяжелая многоразовая ракета-носитель, использующая жидкий кислород и метан в качестве топлива. Она создается для массового выведения спутников на орбиту, в том числе при развертывании крупных спутниковых группировок.

Первая ступень оснащена системой управления реактивной тягой, решетчатыми аэродинамическими рулями и посадочными опорами. Такая конструкция должна позволить ей после запуска выполнять управляемое возвращение и вертикальную посадку для повторного использования. Корпус ракеты изготовлен из нержавеющей стали, что помогает снизить стоимость эксплуатации и повысить ресурс носителя.

Следующая попытка посадки

Первый полет «Чжуцюэ-3» состоялся 3 декабря 2025 года. Тогда вторая ступень успешно достигла расчетной орбиты, однако вернуть первую ступень не удалось. По информации LandSpace, во время снижения возникла аномальная реакция горения, из-за которой ракета не смогла выполнить мягкую посадку.

Предстоящие летные испытания должны показать, удалось ли инженерам устранить выявленные проблемы и приблизить «Чжуцюэ-3» к полноценной многоразовой эксплуатации.