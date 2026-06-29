Исследование показало, что память подешевела в миллиарды раз

Исследовательский проект Data Architecture & Management (DAM) при Стэнфордском университете (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) опубликовал интерактивную базу, отражающую эволюцию стоимости компьютерной памяти с 1957 года по настоящее время. В нее вошли данные по различным типам памяти: от первых транзисторных модулей до современных DRAM, NAND и HBM.

Согласно собранной статистике, за последние 70 лет стоимость хранения данных сократилась практически до нуля по историческим меркам. Если в 1957 году гигабайт памяти на транзисторных триггерах оценивался примерно в $411 млрд, то сегодня гигабайт оперативной памяти DRAM стоит около $3.

Первое заметное снижение произошло уже в 1960 году с появлением ферритовой памяти для компьютера IBM 1401: стоимость гигабайта уменьшилась до $5,2 млрд. К середине 1970-х показатель сократился примерно до $180 млн.

Наиболее стремительное удешевление пришлось на 1990-е годы. В начале десятилетия гигабайт DRAM стоил около $100 тыс., однако к 1998–1999 годам цена снизилась до $840–1000. Таким образом, менее чем за десять лет стоимость уменьшилась почти в 100 раз благодаря расширению производственных мощностей и усилению конкуренции среди азиатских производителей.

При этом рынок неоднократно сталкивался с периодами дефицита. Так, в 1999–2000 годах цена временно выросла примерно до $2350 за гигабайт. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2017–2018 годах, когда стоимость DRAM вновь поднялась примерно до $7 за гигабайт, после чего вернулась к снижению.

В 2008–2009 годах цена оперативной памяти впервые опустилась ниже $10 за гигабайт, а к 2012 году достигла уровня $4–5. Сегодня средняя стоимость составляет около $3 за гигабайт.