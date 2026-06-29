Дешевый Samsung Galaxy M47 получит шесть обновлений Android

Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy M47, главными особенностями которого стали увеличенный аккумулятор, длительный цикл программной поддержки и дисплей с повышенной частотой обновления. Об этом сообщает GSMArena.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 6 Gen 3.

Основная камера включает три модуля: главный сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 5 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп.

Среди прочих характеристик Samsung Galaxy M47 отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP64, а также падений с высоты до двух метров, аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и обходной зарядки, позволяющей питать устройство напрямую от адаптера во время игр или других ресурсоемких задач.

Устройство поставляется с Android 16 и фирменной оболочкой One UI 8.5, а отличительной особенностью является то, что производитель обещает выпускать обновления программного обеспечения до 2032 года, что предполагает шесть крупных обновлений Android.

В Индии Galaxy M47 в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается по цене от 23 тыс. рупий (около 18,9 тыс. рублей) в синем и красном цветах.