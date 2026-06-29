Apple вновь пожалела экран на 120 Гц для бюджетного iPhone

Смартфон iPhone 18e вновь получит дисплей с частотой обновления 60 Гц. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

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Согласно утечке, Apple намерена сохранить стандартную частоту обновления в линейке среднебюджетных смартфонов как минимум еще на одно поколение. Переход модели iPhone 19e на LTPO-дисплей с поддержкой частоты до 120 Гц ожидается лишь после выхода следующего поколения устройств.

По слухам, Apple разрабатывает дисплеи нового поколения LTPO+, которые должны обеспечить более высокую энергоэффективность по сравнению с нынешними панелями. Однако на первом этапе такие экраны будут использоваться исключительно в старших моделях iPhone.

Если информация подтвердится, то OLED-экран с частотой 60 Гц и одна основная камера станут ключевыми особенностями iPhone 18e, которые выделят его среди более дорогих версий. Тем не менее, модели e-серии оснащаются мощными флагманскими чипами и другими характеристиками, не уступающими топовым моделям.