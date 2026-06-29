Южная Корея анонсировала "большой скачок" в эпоху ИИ

Южная Корея объявила о запуске трех мегапроектов, которые должны определить развитие национальной экономики на ближайшие десятилетия. В центре новой стратегии - полупроводники, искусственный интеллект, дата-центры и робототехника. Речь идет о проектах стоимостью в сотни миллиардов долларов, а с учетом долгосрочных корпоративных планов крупнейших концернов масштаб заявленных инвестиций превысит триллион долларов.

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Переход в лигу "сверхконкурентных индустриальных держав"

29 июня президент Республики Корея Ли Чжэ Мён провел в Сеуле национальную презентацию трех мегапроектов "большого скачка" Южной Кореи. В мероприятии участвовали глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён и председатель SK Group Чхве Тхэ Вон. Именно эти два концерна должны стать ключевыми участниками новой промышленной стратегии, объединяющей производство полупроводников, строительство гигантских дата-центров для искусственного интеллекта и развитие так называемого физического ИИ - роботов и интеллектуальных систем, работающих уже не только в цифровой среде, но и в реальном производстве, медицине, логистике, сельском хозяйстве и обороне.

Выступая на мероприятии, Ли Чжэ Мён заявил, что Южная Корея находится на поворотном этапе нового экономического рывка.

"Республика Корея сейчас стоит на переломном этапе нового большого скачка", - сказал он.

По словам президента, страна должна стать "незаменимой Кореей" и совершить переход в лигу сверхконкурентных индустриальных держав. Тремя опорами такого рывка президент назвал полупроводники, физический искусственный интеллект и ИИ-дата-центры.

"Полупроводники, физический ИИ и дата-центры искусственного интеллекта - это три оси для такого большого скачка", - подчеркнул Ли Чжэ Мён.

В логике Сеула эти направления должны работать не по отдельности, а как единая технологическая цепочка: чипы обеспечивают вычислительную базу, дата-центры дают мощности для работы искусственного интеллекта, а физический ИИ переносит эти возможности в промышленность, робототехнику и другие сферы реальной экономики.

Полная инфраструктура для всей мировой экономики ИИ

Смысл объявленной программы не сводится к строительству еще нескольких заводов или серверных комплексов. Южная Корея пытается занять место в новой мировой инфраструктуре эпохи искусственного интеллекта. Если раньше страна прежде всего конкурировала как производитель электроники, памяти, дисплеев, смартфонов, автомобилей и аккумуляторов, то теперь Сеул пытается закрепиться сразу во всей цепочке новой экономики: от производства микросхем и специализированных чипов до вычислительных мощностей, дата-центров, облачных сервисов и внедрения ИИ в промышленность.

Именно поэтому в корейской презентации постоянно звучала идея "треугольника" или "трех осей". Полупроводники сами по себе уже давно являются основой южнокорейской экономики. Однако в эпоху искусственного интеллекта резко растет спрос не просто на память, а на высокоскоростную память, HBM, специализированные ИИ-чипы, вычислительные платформы и центры обработки данных. В такой системе дата-центр превращается не в склад серверов, а в своего рода фабрику вычислений. На таких мощностях обучаются и обслуживаются модели ИИ, работают облачные сервисы, генерируются тексты, изображения, видео, код и аналитика, а в дальнейшем будут управляться промышленные роботы, автономные системы и интеллектуальные производственные линии.

"Когда эти три оси будут органично работать, как зубчатые колеса, Республика Корея сможет стать мировой сверхконкурентной индустриальной державой, ведущей революцию искусственного интеллекта", - заявил Ли Чжэ Мён.

Фактически Южная Корея хочет перейти от модели "мы производим лучшие комплектующие" к модели "на нашей инфраструктуре работает значительная часть мировой экономики ИИ". Это уже более высокий уровень амбиций. В такой постановке вопроса корейские чеболи должны не просто поставлять чипы другим, а сами участвовать в создании платформ, вычислительных мощностей и промышленных решений.

Полупроводники: ставка на второй производственный пояс

Самый крупный и наиболее четко артикулированный блок программы связан с полупроводниками. Министр промышленности Ким Чжон Гван заявил, что Южная Корея должна сохранить статус сверхконкурентной полупроводниковой державы, иначе страна рискует потерять часть нынешних позиций. По его словам, доля Кореи на мировом рынке DRAM может снизиться с нынешних 61% примерно до 50%, если не ускорить расширение производственных мощностей.

"Для того чтобы стать незаменимой полупроводниковой державой, мы должны победить в трех гонках - за скорость, за производственные центры и за лидерство", - заявил министр.

Он подчеркнул, что одного столичного пояса уже недостаточно: "Только одного производственного центра в столичном регионе недостаточно, чтобы ответить на взрывной рост спроса на полупроводники".

Именно этим объясняется ставка на новые фабрики. Samsung Electronics и SK Hynix, согласно представленным планам, должны инвестировать около 800 трлн вон (ок. 600 млрд долл) в создание крупного полупроводникового комплекса на юго-западе страны.

Речь идет о строительстве четырех фабрик памяти. В качестве одного из ключевых регионов упоминается Кванджу и прилегающая зона провинций Южная и Северная Чолла. Для юго-западных регионов, которые традиционно считались менее индустриализированными по сравнению со столичным поясом, Чхунчхон, Кёнсаном и Ульсаном, это может стать крупнейшим промышленным проектом за многие десятилетия.

Логика здесь не только экономическая, но и территориальная. Существующие центры полупроводникового производства в Йонине, Пхёнтхэке, Хвасоне и других районах столичного пояса уже сталкиваются с ограничениями по земле, электроэнергии, воде и инфраструктуре. Поэтому Сеул хочет создать второй крупный производственный пояс за пределами столицы и ее пригородов. Это одновременно промышленная стратегия, энергетическая стратегия и программа регионального развития.

Отдельное направление - центральный регион или провинции Южная и Северная Чхунчхон. Сюда планируется вложить около 81 трлн вон (53 млрд долл) в развитие производственной базы для HBM (High Bandwidth Memory) и advanced packaging - передовых технологий многослойной сборки чипов, без которых производство высокоскоростной памяти невозможно. Высокоскоростная память HBM стала одним из ключевых компонентов ИИ-рынка: она необходима для графических процессоров и ускорителей, на которых работают крупные модели искусственного интеллекта. Поэтому борьба за HBM - это уже не просто борьба за очередной сегмент памяти, а борьба за место в глобальной цепочке ИИ.

Samsung также обозначила региональную карту собственных инвестиций. Глава компании Ли Чжэ Ён заявил, что компания рассматривает Кванчжу как кандидата для нового полупроводникового комплекса.

"Среди разных регионов мы планируем Кванчжу как возможную площадку, поскольку там ожидается поддержка по электроэнергии, воде, кадрам, инфраструктуре и другим стимулам", - сказал глава Samsung Electronics.

HBM и передовое пакетирование, по его словам, компания будет концентрировать в Чхонане и Онъяне, робототехнику и физический ИИ - в Куми, батареи нового поколения и системы накопления энергии - в Ульсане, судостроение - в Кодже, высокотехнологичные подложки - в Пусане, а биотехнологическое направление - в Сонгдо.

SK, в свою очередь, заявила о масштабном ускорении своих планов. Чхве Тхэ Вон сообщил, что SK Hynix намерена сократить сроки реализации кластера в Ёнине примерно на 12 лет: то, что ранее планировалось завершить к 2045 году, теперь хотят продвинуть значительно ближе.

"SK Hynix решила ускорить план строительства кластера в Ёнине, который должен был быть завершен в 2045 году, на 12 лет", - заявил Чхве.

По словам главы SK, группа планирует около 600 трлн вон на расширение DRAM-производства в Ёнине, около 100 трлн вон на NAND (флэш-память - прим. "РГ") в Чхонджу и около 400 трлн вон на новый юго-западный кластер.

Дата-центры: фабрики вычислений

Второй мегапроект связан с ИИ-дата-центрами. Именно здесь прозвучали одни из самых больших и одновременно наиболее сложных для интерпретации цифр. Министр науки и информационных технологий Пэ Гён Хун заявил, что к 2029 году Южная Корея намерена привлечь около 550 трлн вон инвестиций в дата-центры для искусственного интеллекта общей мощностью 8,4 ГВт. К 2035 году предполагается добавить еще 10 ГВт и вывести общий объем инвестиций по этому направлению на уровень свыше 1 квадриллиона вон.

"В нашей стране до 2029 года мы намерены продвигать инвестиции в ИИ-дата-центры мощностью 8,4 ГВт на сумму около 550 трлн вон", - заявил Пэ Гён Хун.

По его словам, дальше власти планируют "дополнительно построить 10 ГВт ИИ-дата-центров к 2035 году и привлечь инвестиции объемом свыше 1 квадриллиона вон".

Стоит отметить, что для оценки реальных масштабов инвестиций эти цифры нельзя механически складывать с другими корпоративными заявлениями, иначе возникает риск двойного счета. Тем не менее очевидно, что счет идет на сотни миллиардов долларов, приближаясь к триллиону.

Дата-центры для современной экономики так важны, потому что искусственный интеллект требует гигантской вычислительной инфраструктуры. Сам пользователь видит только экран телефона или компьютера, но реальные вычисления происходят в центрах обработки данных, где работают тысячи и десятки тысяч специализированных процессоров. Если полупроводники - это двигатели новой экономики, то дата-центры - это заводы, где эти двигатели превращаются в полезную работу.

Министр науки Южной Кореи использовал для этого еще более резкое определение: ИИ-дата-центр - это "фабрика токенов".

"На 1 ГВт можно производить от 40 до 400 трлн токенов, и на основе этих токенов будут работать физический ИИ и агентный ИИ", - сказал он.

В современной ИИ-экономике токен - это условная единица текста, кода, команды или информационного действия, которую обрабатывает модель. Чем больше вычислительных мощностей, тем больше таких операций может производить страна или компания. Отсюда идея "token economy": если у страны есть дата-центры, чипы и облачная инфраструктура, она может не только пользоваться чужими ИИ-сервисами, но и создавать собственный рынок искусственного интеллекта.

Корейские власти также делают акцент на локализации оборудования и решений для таких центров. Речь идет не только о серверах, но и о чипах, микропроцессорах NPU, системах охлаждения, энергоснабжении, программном обеспечении, сетях, кластерах, тестовых лабораториях и подготовке кадров. В этом смысле дата-центры рассматриваются как новая промышленная отрасль, а не как вспомогательная IT-инфраструктура.

При этом власти делают ставку не только на производителей оборудования. В проект вовлекаются и другие крупнейшие южнокорейские корпорации. Так, Naver должен стать одним из ключевых участников формирования национальной ИИ-экосистемы, обеспечивая развитие облачных сервисов и собственных моделей искусственного интеллекта. GS Group, в свою очередь, рассматривается как один из партнеров по созданию энергетической и инженерной инфраструктуры для новых дата-центров. Тем самым Сеул пытается объединить производителей полупроводников, операторов вычислительной инфраструктуры и разработчиков ИИ в единую технологическую экосистему.

Энергия как скрытый фундамент проекта

Один из главных вызовов всей стратегии - электроэнергия. Дата-центр мощностью 1 ГВт - это потребитель уровня крупного промышленного района. Если Южная Корея действительно собирается выйти на 18,4 ГВт ИИ-дата-центров, это потребует гигантского расширения энергетической инфраструктуры. Без дешевой и стабильной электроэнергии вся стратегия останется красивой презентацией.

Поэтому в пресс-релизах постоянно появляются упоминания атомной энергетики, возобновляемых источников, солнечной и ветровой генерации, малых модульных реакторов, новых сетей и принципа "чисан-чисо" - производство и потребление энергии в одном регионе. Ли Чжэ Мён отдельно пообещал, что для новых производственных площадок будет создана заметная экономическая выгода по тарифам на электроэнергию.

"Если дополнительные заводы будут построены в районе Кванчжу и провинции Южная Чолла, вопрос тарифов на электроэнергию станет важным. По принципу местного производства и местного потребления электроэнергии мы сделаем так, чтобы по тарифам возникло явное преимущество", - заявил президент.

Для юго-западных регионов это особенно важно. Там могут быть преимущества по земле, воде и возобновляемой энергетике, но нужны сети, подстанции, транспорт, жилье, школы, больницы, культурная инфраструктура и кадры. Поэтому президент отдельно говорил не только о заводах, но и о создании условий жизни для работников.

ИИ в окружающем мире

Третий мегапроект - физический ИИ (Physical AI). Это направление пока менее конкретно по суммам, но стратегически оно важно. Под физическим ИИ в Корее понимают системы искусственного интеллекта, которые работают в физическом мире: промышленные роботы, гуманоидные роботы, автономные производственные системы, медицинские и сельскохозяйственные роботы, интеллектуальная логистика, безопасность и оборонные применения.

Южная Корея хочет к 2030 году сделать физический ИИ национальной стратегической отраслью. Для этого предполагается развивать ключевые компоненты робототехники, готовить кадры, создавать региональные центры массового производства роботов и в течение трех лет разработать модель внедрения физического ИИ в ключевые отрасли.

Samsung обозначила Куми в провинции Северная Кёнсан как центр инвестиций в робототехнику и физический ИИ.

"Инвестиции, связанные с роботами, вместе с внутренним ИИ-дата-центром Samsung Group мы сосредоточим в Куми", - заявил Ли Чжэ Ён.

Это тоже часть более широкой региональной логики: не концентрировать все в Сеуле и окрестностях, а распределить новую технологическую экономику по нескольким промышленным зонам страны.

Главная идея здесь проста: искусственный интеллект не должен остаться только чат-ботом, генератором картинок или офисным помощником. Следующий этап - это внедрение ИИ в станки, заводы, склады, суда, больницы, фермы и военные системы. Именно поэтому связка "полупроводники - дата-центры - физический ИИ" для корейцев выглядит как единая промышленная цепочка.

"Государственные герои"

Отдельной политической сценой мероприятия стало поведение Ли Чжэ Мёна по отношению к главам Samsung и SK. После презентации инвестиционных планов президент не ограничился обычной благодарностью. Он подошел к Ли Чжэ Ёну и Чхве Тхэ Вону и низко поклонился каждому из них. По фотографиям и видеокадрам видно, что поклон президента был демонстративно глубоким и даже ниже ответного поклона руководителей корпораций. Для южнокорейской политической культуры это был очень сильный символический жест.

Затем Ли Чжэ Мён заявил, что хотел бы назвать обоих "государственными героями" или "героями народа".

"Я хотел бы назвать этих двух людей государственными героями или героями народа", - сказал президент.

Он поблагодарил их от имени граждан за "трудное решение" инвестировать в будущее страны и подчеркнул, что бизнес способен действовать не только ради прибыли, но и ради будущего национального сообщества.

Этот эпизод важен не меньше, чем сами цифры. Ли Чжэ Мён долгое время воспринимался как политик, гораздо более критично настроенный к чеболям, чем традиционные консервативные администрации. Теперь же он публично демонстрирует союз государства и крупнейшего бизнеса. Причем делает это не формально, а почти театрально: президент кланяется руководителям Samsung и SK, называет их национальными героями и обещает лично сопровождать проект.

Ли также заявил, что в администрации президента будет создан специальный ответственный за три мегапроекта, а он сам будет напрямую контролировать их реализацию.

"В администрации президента будет назначен ответственный за этот проект, и я лично буду следить за тремя мегапроектами, чтобы их исполнение продвигалось быстро", - пообещал он.

Кроме того, президент заявил об ускоренных административных процедурах, поддержке по вопросам электроэнергии, воды, инфраструктуры и региональных условий проживания. По сути, это сигнал бизнесу: государство готово не просто объявить стратегию, а стать активным партнером, снимающим бюрократические и инфраструктурные барьеры.

Корея пытается застолбить лидерство в эпохе ИИ

Южнокорейские власти действительно подают программу как начало новой эпохи, и в выступлениях много торжественных формулировок о "большом скачке" и "незаменимой Корее". Однако за этой риторикой есть рациональное ядро.

Мировая экономика входит в этап, когда главным ресурсом становится не только нефть, газ, сталь или даже обычная электроника, а вычислительная мощность. Искусственный интеллект требует чипов, памяти, дата-центров, электроэнергии, охлаждения, сетей, программных платформ и специалистов. Страны, которые сумеют создать у себя такую инфраструктуру, смогут не только пользоваться ИИ, но и продавать его другим, формировать стандарты, контролировать цепочки поставок и получать большую часть добавленной стоимости.

Отдельный вопрос - суммарной стоимости такого "большого скачка в эпоху ИИ". Точную сумму инвестиций сейчас назвать сложно, но очевидно, что она гигантская - более триллиона долларов, возможно до двух триллионов. Непосредственно объявленные и достаточно чётко структурированные проекты превышают 1,4-1,5 квадриллиона вон (900 млрд - 1 трлн долл). При этом руководители SK Group озвучили значительно более масштабные долгосрочные корпоративные планы, которые потенциально выводят общий объём инвестиций далеко за отметку в 2 квадриллиона вон. Однако из опубликованных материалов пока неясно, в какой степени эти цифры пересекаются с уже объявленными государственными проектами, поэтому простое сложение всех названных сумм было бы некорректным.

Но, похоже, что деньги у Кореи - государства и ее компаний - есть, и они готовы их вкладывать в будущее. Южная Корея понимает, что ее нынешнее лидерство в памяти не гарантировано навсегда. Китай активно развивает собственную полупроводниковую отрасль. США концентрируют у себя крупнейшие ИИ-компании и облачных гигантов. Тайвань сохраняет ключевое значение в производстве передовых чипов. Страны Персидского залива вкладывают огромные деньги в дата-центры, энергетику и ИИ-инфраструктуру. Индия и Европа тоже пытаются занять свои ниши. В такой ситуации Сеул не может просто ждать, пока рынок сам определит будущих лидеров.

Поэтому программа Ли Чжэ Мёна выглядит одновременно наступательной и оборонительной. С одной стороны, Южная Корея хочет сохранить лидерство в памяти и укрепить позиции в HBM. С другой - она пытается выйти выше по цепочке стоимости и стать не только поставщиком компонентов, но и центром вычислительной инфраструктуры и промышленного ИИ.