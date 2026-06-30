1100 лет собаки ели за одним столом с людьми цивилизации Тиуанако

Около 1100 лет назад на засушливых землях южного Перу кто-то бережно выкопал небольшую яму. На дно положили плетеную циновку, а на нее аккуратно, словно спящую, уложили молодую собаку, предварительно обвязав ее бечевкой. Спустя столетия эти естественным образом мумифицировавшиеся останки стали ключом к пониманию повседневной жизни исчезнувшей цивилизации Тиуанако. Научная статья вышла в Latin American Antiquity.

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Государство Тиуанако процветало на территории современных Боливии, Перу и Чили между 600 и 1000 годами нашей эры. До сих пор ученым было крайне мало известно о том, как здесь относились к животным. Кости собак на раскопках находят редко, и они часто перемешаны с останками лисиц. Новая находка уникальна: на мумиях частично сохранился мех, что позволило точно идентифицировать в них домашних собак.

Еда из одной тарелки

Исследователи из Флоридского университета изучили две мумии: коричнево-белую самку в возрасте до одного года из поселения Рио-Муэрто и щенка не старше трех месяцев из церемониального центра Омо. Чтобы восстановить их биографию, авторы работы проанализировали химические маркеры (изотопы) в костях, зубах и шерсти животных. Эти элементы работают как дневник, фиксируя, где рос организм и чем он питался.

Выяснилось, что обе собаки были «местными» — они провели свои короткие жизни в одной локации. Более того, собака из Рио-Муэрто питалась практически той же пищей, что и люди того времени: местными растенияи и мясом. Это указывает на то, что животное доедало остатки со стола или кормилось непосредственно из рук хозяев. Щенку из Омо доставалось чуть больше мяса.

От компаньона к священному символу

В более поздних андских культурах, включая инков, собак часто хоронили в гробницах знати, чтобы те служили проводниками в загробный мир. Находки Тиуанако демонстрируют более простую, но глубоко личную картину. Животные были захоронены рядом с обычными домами. Археологи считают это промежуточным этапом: собаки уже ценились как верные спутники, но еще не превратились в статусный символ элиты.

Особое внимание ученые обратили на контекст захоронения. Тот факт, что могилы были вырыты внутри жилой зоны, а тела уложены с явной заботой, опровергает версию о чисто утилитарном отношении к домашним животным. Для простых людей потеря питомца была сопряжена с подлинным горем. Жители Тиуанако ценили собак не только за охрану или помощь в выпасе скота, но и воспринимали их как полноценных членов семьи, даривших радость.