Китай испытал основные компоненты «искусственного солнца»

В Институте физики плазмы Китайской академии наук завершены испытания двух основных компонентов термоядерного реактора — «искусственного солнца», как его называют в Поднебесной. Репортаж с места событий выпустило агентство «Синьхуа» в субботу.

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Во-первых, тороидальный магнит. Его задача — удержание за счет силы Лоренца плазмы температурой в сотни миллионов градусов и формирование ее в заданной конфигурации. Магнит прошел тесты на максимальных параметрах и был принят экспертной комиссией. Его размеры: длина 21 м, ширина 12 м, высота 3,3 м, общий вес достигает 582 тонн.

По объему он в 1,3 раза превосходит магниты ITER, а по запасаемой энергии — втрое, что делает его крупнейшим в мире сверхпроводящим магнитом для термоядерных установок.

Во-вторых, центральный соленоид из высокотемпературного сверхпроводника. Его функция — индуцировать и поддерживать плазменный ток, а также динамически регулировать конфигурацию удержания плазмы.

Соленоид также проверили в условиях, приближенных к рабочим. Результаты испытаний показали: ток стабильно достигает 60 кА, запасенная энергия — 6,03 МДж, максимальная скорость изменения магнитного поля — 5,1 Тл/с, сопротивление соединений — 0,87 нОм.

И то, и другое полностью изготовлено из китайских комплектующих и материалов. По словам руководителя проекта, заложена прочная основа для будущего собственного термоядерного реактора.