Ученые нашли в Перу картошку, которая старше США на 250 лет

Группа археологов обнаружила в Перу образцы сублимированного картофеля, возраст которых оценивается примерно в 500 лет, что превышает возраст США на 250 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Уникальная находка была сделана на археологическом участке Тамбо-Вьехо, расположенном в долине Акари на юго-западе Перу. Открытие свидетельствует о развитых логистических возможностях инков, которые занимались транспортировкой продовольствия на значительные расстояния.

Возраст обнаруженного картофеля соответствует периоду существования империи инков. На представленных фотографиях видны два сморщенных коричневых образца сублимированного картофеля, которые, несмотря на прошедшие века, сохранили свою первоначальную форму и цвет.

— Единственное различие заключается в том, что найденные образцы небольшие, и, похоже, со временем и из-за засушливости региона их первоначальный размер уменьшился, — отметил профессор археологии из Университета Калгари Лидио Вальдес, который руководил раскопками.

Волонтеры Центра открытий Лидса в Англии обнаружили около древнеегипетской мумии небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет. Изначально кусочек хлебного изделия нашли в городе Фивы в XIX веке, после чего неизвестный английский микроскопист сохранил ее в своей личной коллекции слайдов, которые позже оказались в Лидсе.