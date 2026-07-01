В России совершили прорыв в фотонных технологиях

Ученые Росатома первыми в России и одними из первых в мире создали компактный источник квантового "сжатого" состояния света на чипе.

Этот прорыв в фотонных технологиях позволяет выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений, сообщает пресс-служба компании "Росатом квантовые технологии".

"Ученые квантового проекта совершили прорыв в фотонных технологиях: первыми в России и одними из первых в мире они создали компактный источник квантового "сжатого" состояния света на чипе, который необходим для выхода на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений", - говорится в сообщении.

Достижение открывает дорогу созданию сверхчувствительных сенсоров для медицины и практическому применению фотонных квантовых компьютеров в телекоммуникациях и логистике.

"Сжатый свет" - особое квантовое состояние света, в котором ученые искусственно "упорядочивают" фотоны, избавляя их от лишних квантовых шумов. Разработка ученых Росатома позволит производить на основе такого света компактные сенсоры с огромной чувствительностью для измерений, точность которых превосходит стандартный квантовый предел классического света. К примеру, станет возможным преодоление ограничения работы классических сенсоров с биологическими объектами, когда увеличение мощности светового луча при исследовании не будет приводить к разрушению ткани. Применение "сжатого света" безопасно выведет на новый уровень медицинскую диагностику и исследования живых организмов в целом. Также разработка открывает дорогу к созданию оптических (фотонных) квантовых компьютеров, использующих для вычислений сжатые состояния. На основе таких систем можно создавать универсальные квантовые компьютеры для практического применения в решении задач оптимизации, к примеру, для повышения эффективности логистики и производственных цепочек.

Работа реализована в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация "Росатом".