Почему римляне старались строить максимально прямые дороги

Древнеримские инженеры построили обширную сеть дорог, простиравшуюся по Европе, Северной Африке и частям Ближнего Востока. Комплексная дорожная сеть была ключом к торговле в Римской империи, причем многие из старых улиц и дорог обладали репутацией очень прямых… Но, в реальности, не совсем. Портал livescience.com рассказал, почему римляне старались строить прямые дороги и какие инструменты им в этом помогали.

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В некоторых случаях, римляне строили собственные дороги прямо поверх старых, существовавших до того, как они покорили регион. Их дорожная сеть включала в себя старые дороги, принадлежавшие широкому ряду разных обществ и форм правлений.

Разница лишь в том, что при строительстве своих новых дорог римляне использовали определенные инструменты для планирования инфраструктуры. А точнее, три специфических инструмента: диоптру, грому и хоробат. Первая хорошо известна археологам по историческим текстам, хотя никто не находил сохранившийся образец на раскопках. К тому же, у диоптров бывали достаточно разные дизайны, которые объединял ряд общих элементов: подставка и основание в форме диска, к которому крепился инструмент в форме трубки. Древний строитель мог посмотреть через трубу, чтобы разглядеть объект на удалении без помех со стороны внешнего освещения.

Хоробат использовали для измерения горизонталей. Инструмент представлял собой 6-метровую деревянную балку на ножках, которая внешне была похожей на маленький столик. Скорее всего, у него также были грузики, которые гарантировали, что балка лежала ровно. До наших дней не дошел ни один из древних хоробатов, поэтому точный дизайн и метод использования инструмента неизвестны. Однако исторические тексты утверждают, что он служил дальним предком нивелира — то есть, помогал топографам определять высотность точек.

Но, пожалуй, самым важным инструментом в арсенале римских логистов была грома — незаменимое подспорье при визировании. Планировка длинных прямых линий часто была необходимой для строительства дорог, пролегавших по мягкому ландшафту.

Инструмент состоял из вертикального шеста с горизонтальным крестом наверху, а также четырех маленьких грузов, подвешенных к лучам креста веревками. Таким образом, грома позволяла размечать аккуратные прямые углы. Один топограф, стоя у громы, направлял других, пока их шесты не выстраивались в ровную линию. Нюанс был важным, поскольку маршрут дороги подстраивался под препятствия, вроде склонов, представлявших сложности для колесного транспорта. Строители также учитывали расположение рек и подключение существовавших поселений к дорожной инфраструктуре.

При этом техники, которые использовались при прокладке дорог в Римской империи, немного разнились. Возможно, из-за того, что их строили порой очень разные люди. Не исключено, что дорогами занимались солдаты, рабы, заключенные тюрем и свободные местные жители, которых привлекли к помощи с работой. Но наиболее сложными задачами, вероятно, в любом случае занимались опытные наемные работники.

Несмотря на распространенный миф, что все римские дороги были идеально прямыми, это лишь отчасти правда. У римлян и впрямь было достаточно инженеров и рабочей силы, чтобы, при необходимости, модифицировать окружающий ландшафт и добиться прямой дороги. Но лишь в случаях, где это допускала топография: в регионах со сложным окружением, вроде горной местности, знаменитые римские дороги не всегда были прямыми.