В NASA оценили ущерб от землетрясения в Венесуэле

Более 58,8 тыс. зданий полностью разрушены или получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего 24 июня в Венесуэле.

Об этом свидетельствуют данные, полученные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после анализа спутниковых снимков.

"На момент последнего пролета спутника 25 июня примерно 58 870 зданий, вероятно, были повреждены или разрушены в пострадавшем регионе", - говорится в отчете по его результатам.

В NASA подчеркнули, что оценки ущерба только предварительные и основаны на визуальном анализе изменений на поверхности. Данные еще предстоит подтвердить путем выезда в пострадавшие районы и осмотра повреждений на месте.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Согласно последним официальным данным, погибли 1 719 человек, травмы получили 5 034 человека, общее число пострадавших, зарегистрированных в больницах, полевых госпиталях и пунктах сортировки, составляет 22 616.