В США зафиксирована вспышка загадочной болезни у белок

В социальных сетях жители США делятся фотографиями белок с уродливыми наростами, которых уже прозвали «зомби-белками», сообщает Daily Mail.

Случаи зафиксированы во Флориде, Северной Каролине, Мичигане и Огайо. Жительница Северной Каролины написала, что это уже третья такая белка, которую она видит, и это ее пугает.

Эксперты считают, что животные заражены фиброматозом — вирусным заболеванием, вызывающим бородавчатые опухоли. Они могут выделять жидкость, но обычно заживают сами по себе. В редких случаях вирус поражает внутренние органы и приводит к смерти. Заболевание не передается человеку или домашним животным.

Специалисты связывают распространение инфекции с кормушками для птиц, которые привлекают белок. Скученность способствует передаче вируса через контакт и слюну. Официальные лица рекомендуют не трогать больных животных и не пытаться им помочь. Количество наблюдений обычно растет летом, когда звери активнее ищут еду. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно без лечения.