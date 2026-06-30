Ученые рассказали, как Россию может затронуть землетрясение в Венесуэле

Серия сильных землетрясений в мире может привести к дальнейшему напряжению в других сейсмоопасных регионах, включая территорию России.

Об этом МК рассказали учёные-сейсмологи.

«Землетрясения в Венесуэле произошли по зоне контакта Южноамериканской и Карибской литосферных плит, в Монголии — по линии Индо-Австралийской и Евроазиатской литосферных плит», — объясняет старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ярослав Лебедев.

NASA: из-за землетрясения в Венесуэле повреждены или разрушены почти 59 тыс. зданий

По зонам столкновения плит, толчки могут возникнуть и в России. Под угрозой сейсмоактивные зоны: Байкал, Дальний Восток и Камчатка. Как поясняет эксперт, земная кора разделена на фрагменты: семь крупных и десяток мелких.

Они находятся в постоянном движении и перемещаются относительно друг друга не только в разных направлениях, но и с разной скоростью. По линиям литосферных разломов может возникать своего рода цепная реакция, поэтому толчки ощущаются в разных частях света.