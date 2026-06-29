Ученый рассказал о влиянии ретроградного Меркурия на человека

Ретроградный Меркурий ждет россиян с 29 июня по 23 июля.

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Что это за период, на ком он отразится сильнее всего и что об этом думает наука, расскажет Москва 24.

Сложное время?

Период ретроградного Меркурия продлится с 29 июня по 23 июля в знаке Рака, который связан с темами семьи, родителей, детских переживаний, недвижимости и эмоциональной сферы. Об этом Москве 24 рассказал астролог Борис Зак.

"Когда ретроградный Меркурий находится в этом знаке, он поднимает все эти вопросы: напоминает о незакрытых проблемах с близкими, вопросах наследства и документах на недвижимость и дает возможность закрыть незавершенные дела в этих сферах. Это хороший период, чтобы проговорить с родителями проблемные точки или проработать эти блоки с психологом", – отметил он.

Наступивший период станет прекрасным временем для завершения ранее начатых дел. Эксперт рекомендовал вернуться к отложенным проектам и обучению, привести в порядок документы и жилье. При этом лучше сосредоточиться на спокойной, упорядочивающей деятельности: новые начинания или стремительно угаснут, или потребуют существенной переделки, объяснил астролог.

"Также не рекомендуется покупать крупную бытовую технику, автомобили и сложные технические устройства: повышается риск, что либо ими не будут пользоваться, либо возникнет сбой. Зато если устройство или автомобиль требуют ремонта – это отличное время для таких планов".

В то же время ретроградный Меркурий – период, когда стоит быть аккуратнее с документами в целом и транспортными в частности. Это связано с тем, что в момент действия этого явления нередко случаются ошибки в билетах и опоздания на самолет.

По словам астролога, острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака, так как у них сильнее начнет преобладать эмоциональная сторона жизни.

"Также он серьезно коснется Козерогов: им сложнее включать эмоции, реагировать на всплески и прорабатывать темы, связанные с родителями и детскими травмами. Им нужно искать баланс", – сказал он.

Заметное влияние ретроградный Меркурий окажет и на Овнов: у представителей знака может усилиться импульсивность и склонность к резким реакциям. В этой связи астролог порекомендовал сохранять спокойствие и проявлять больше мягкости.

В фокусе внимания Овнов окажутся вопросы недвижимости и наследства, плюс не менее ощутимым окажется воздействие и на Весов. Последним стоит быть готовыми к нестабильности в партнерских отношениях как в деловой плоскости, так и в личной жизни, добавил Борис Зак.

Внимание к написанному

Астролог Анастасия Грохотова рассказала Москве 24 и о других особенностях наступившего ретроградного Меркурия.

По ее словам, путаница может возникать в расписании, документах, переписках и восприятии информации в целом. Люди будут сильнее опираться на личный опыт, настроение и внутреннюю оценку ситуации: спокойно ли им, доверяют ли они человеку, не напоминает ли происходящее что-то из прошлого.

"Факты при этом иногда будут уходить на второй план. Человек написал коротко, а мы уже решили, что он недоволен. Кто-то задержал ответ – внутри появилась тревога. В дороге все пошло не по плану – и вместо спокойного уточнения маршрута появляется переживание, что все сорвется". "Есть еще одна особенность нынешнего ретроградного Меркурия – он совпадает с полнолунием в Козероге. Поэтому первые дни периода могут острее показать конфликт между личными делами и обязанностями: хочется заняться домом, семьей, своим состоянием, а параллельно нужно закрывать рабочие задачи, соблюдать сроки, платить по счетам, отвечать на сообщения и держать все под контролем", – пояснила астролог.

Кроме того, 30 июня на фоне ретроградного Меркурия Юпитер переходит в знак Льва. В связи с этим надо внимательнее соотносить свои желания с реальными возможностями: из-за путаницы в деталях громкие заявления, щедрые обещания и уверенные решения лучше сначала проверять по срокам и условиям, предупредила Грохотова.

Также эксперт рекомендовала учитывать, что 7 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение. В сочетании с Меркурием это может на порядок снижать концентрацию: легче что-то забыть, перепутать факты, цифры и даты.

"Также сейчас выше риск намеренного искажения информации, технических проблем со связью, путаницы в договоренностях и разных накладок. Поэтому в июле лучше повременить со стартом новых крупных проектов, подписанием контрактов и важными шагами, влияющими на дальнейшее развитие событий".

Чтобы пережить этот период легче, астролог порекомендовала чаще сверяться с фактами. Перед важным ответом перечитывать сообщение, проверять адресата и пытаться осознать, что действительно сказано, а что можно было случайно додумать из-за настроения.

"В переписках необходимо будет постоянно уточнять смысл, задавая собеседнику вопрос: правильно ли я понял, что вы имеете в виду? Это особенно важно в разговорах с близкими, клиентами, коллегами, чтобы не разрушить с ними отношения", – предупредила астролог.

Научная точка зрения

Младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ретроградный Меркурий – исключительно астрологическое понятие, связанное с видимым движением планеты среди звезд на небесной сфере.

"На самом деле Меркурий как вращался вокруг Солнца по почти круговой орбите в одном направлении, так и продолжает это делать, совершая один оборот за 88 суток", – подчеркнул специалист.

По его словам, эффект ретроградного движения возникает из-за разницы в периодах обращения: примерно за 3,5 оборота Меркурия вокруг Солнца Земля делает всего 1.

"В определенных точках орбит Земля и Меркурий встают в такую конфигурацию, что наблюдателям с Земли кажется, будто Меркурий движется в противоположном направлении относительно звезд, которые бесконечно далеки и кажутся неподвижными. Это просто эффект проекции – планета не меняет направления своего движения".

Никакого физического влияния на Землю или человека ретроградный Меркурий не оказывает. Если кто-то чувствует недомогание или неудачи в этот период – это исключительно эффект плацебо, и физической основы для этого нет, заключил Сергей Жуйко.