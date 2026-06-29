В Китае выпустили рацию-пауэрбанк в стиле первого телефона Motorola

Китайская компания Trozk выпустила многофункциональный портативный аккумулятор с дизайном, вдохновленным первым коммерческим мобильным телефоном в мире Motorola DynaTAC 8000X. Новинка уже поступила в продажу за 499 юаней (около 5,6 тыс. руб.), сообщает ITHome.

© Trozk

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 20 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 165 Вт. Для подключения предусмотрены два порта USB-C и один USB-A. Максимальная мощность при использовании двух разъемов USB-C одновременно достигает 165 Вт, а каждый из них способен выдавать до 100–105 Вт, а USB-A — до 30 Вт.

Помимо функции внешнего аккумулятора, устройство получило ряд дополнительных возможностей. Оно может использоваться как рация и цифровой диктофон с возможностью записи голосовых сообщений продолжительностью до 30 секунд. На передней панели расположен светодиодный дисплей и кнопки.

Дизайн новинки отсылает к Motorola DynaTAC 8000X, первому коммерчески доступному мобильному телефону, который поступил в продажу в 1984 году. Устройство считается одним из самых узнаваемых символов ранней эпохи мобильной связи.