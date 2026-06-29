Колоссальная структура в самом центре Солнца внезапно раскололась на фрагменты, однако в сторону Земли по-прежнему направлены два потенциально опасных очага активности.

Уникальные кадры распада гигантского образования опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На видеозаписи заметно разрушение огромного пятна в центре звезды, которое по своим размерам превосходит Юпитер. Монолитная структура раскололась на куски и утонула в солнечном океане.

Специалисты отметили визуальное сходство процесса с поведением колонии бактерий. Кроме того, астрономы зафиксировали появление второй активной области к северу от экватора.

В настоящий момент на Землю смотрят сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в текущем году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие двое или трое суток приведет к фронтальному удару по нашей планете, однако пока обе области сохраняют спокойствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выходящая на видимую сторону Солнца группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

Специалисты ИКИ РАН отнесли данный образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы.

В конце мая космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал в крупных солнечных пятнах быстрые процессы распада.