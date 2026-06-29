Новый Android-троян маскируется под популярные приложения

Пока пользователи думают, что устанавливают защиту, мошенники устанавливают троян. Исследователи обнаружили новый Android-вредонос Rokarolla, который распространяется через поддельные сайты, маскируясь под Google Play Protect, Google Chrome, TikTok и другие популярные приложения.

На первый взгляд схема банальна — жертву уговаривают скачать APK с фейкового сайта.

После установки Rokarolla просит предоставить права Accessibility Service, доступ к СМС, уведомлениям и другим важным функциям. Если пользователь соглашается, смартфон фактически переходит под управление злоумышленников.

По данным исследователей, троян нацелен как минимум на 217 банковских и криптовалютных приложений. При запуске одного из них вредонос показывает фальшивую страницу входа, практически неотличимую от настоящей. Все введенные логины, пароли и платежные данные сразу отправляются на серверы операторов.

Но этим возможности Rokarolla не ограничиваются. Он умеет перехватывать СМС с одноразовыми кодами, отправлять сообщения от имени пользователя, блокировать телефонные звонки, подменять содержимое буфера обмена — например, криптокошельки, — а также вести кейлоггинг, делать скриншоты, извлекать текст с экрана и даже собирать контакты WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

Для управления заражённым устройством используется развитая инфраструктура командных серверов. Исследователи насчитали не менее 137 удалённых команд, позволяющих обновлять настройки атаки, запускать новые фишинговые страницы, управлять устройством и собирать данные.

Чтобы оставаться незаметным, Rokarolla пытается отключить Google Play Protect, скрывает свой значок, подавляет уведомления и использует обманные оверлеи, мешающие пользователю заметить подозрительную активность.

Эксперты отмечают, что современные банковские трояны постепенно превращаются в универсальные платформы для цифрового мошенничества. Лучшей защитой по-прежнему остается отказ от установки приложений из сторонних источников, использование только Google Play, включенный Play Protect и максимально осторожное отношение к запросам на выдачу прав Accessibility.