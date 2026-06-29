Samsung выпустит смартфон с экраном, который сворачивается в корпус

Samsung ускорила разработку своего первого смартфона со сворачиваемым дисплеем, который может выйти в первой половине 2028 года. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на южнокорейское издание Maeil Business.

В отличие от существующих складных моделей, новинка будет использовать экран, который сворачивается внутрь корпуса с помощью специального механизма. Такая конструкция позволит устройству трансформироваться из компактного смартфона в планшет без традиционного шарнира.

По информации источников, разработкой гибкого дисплея занимается подразделение Samsung Display. Одной из главных технических задач остается создание надежного механизма, способного выдерживать большое количество циклов сворачивания и разворачивания без повреждения экрана и потери работоспособности.

Ожидается, что устройство выйдет под названием Galaxy Z Slide и получит дисплей диагональю около 10 дюймов с соотношением сторон 16:9 и плотностью пикселей примерно 440 ppi. Также допускается возможность выпуска второго устройства аналогичного форм-фактора к 2030 году.

По данным Omdia, доля Samsung на мировом рынке складных смартфонов сократилась с 41,8% в четвертом квартале 2025 года до 27% в первом квартале 2026 года. Предполагается, что запуск новой категории устройств позволит компании укрепить позиции в этом сегменте.