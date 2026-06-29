Смерть, которую некуда деть. Финляндия первой решила проблему ядерных отходов

Лифт опускается вниз. На табло мигает цифра «433». Это не этаж — это глубина в метрах. Двери открываются, и перед тобой — тоннель, прорубленный в скале, которой почти два миллиарда лет.

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Здесь, в тишине финского острова Олкилуото, человечество, кажется, наконец нашло ответ на вопрос, который мучил атомную отрасль с самого её рождения.

Полмиллиона тонн проблемы

Атомная энергетика подарила человечеству свет в миллионах домов. Но у каждого реактора есть изнанка. За десятилетия работы мировых АЭС на планете скопилось около 448 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Для понимания масштаба: это примерно как 45 Эйфелевых башен по весу. Только вместо железа — смерть, которая не торопится уходить.

Три четверти этой массы до сих пор лежат в так называемых «временных» хранилищах. Прямо на территории атомных станций — в бассейнах с водой или в металлических контейнерах под открытым небом. Слово «временных» здесь берётся в кавычки не случайно: некоторые такие хранилища работают уже больше 50 лет. Никакого «постоянного» решения за это время так и не появилось. До сих пор.

Почему это действительно страшно

Тут важно понять одну вещь, которую обычно не объясняют в новостях. Свежее отработавшее топливо — это не просто «грязный материал». Человек, оказавшийся рядом с ним без защиты, получает смертельную дозу излучения за минуты. Не за часы — за минуты.

Но прямое облучение — ещё не самый страшный сценарий. Куда опаснее — долгосрочное загрязнение. Если изотопы попадут в грунтовые воды, они войдут в пищевые цепочки и будут копиться в живых организмах годами. Цезий-137 и стронций-90 организм принимает как кальций — и откладывает в костях. Плутоний при вдыхании оседает в лёгких и запускает онкологические процессы.

А теперь главное: плутоний-239 имеет период полураспада 24 тысячи лет. Это значит, что через 24 тысячи лет опасной останется ровно половина исходного количества. Ещё через 24 тысячи — половина от половины. И так далее. Чтобы уровень угрозы снизился до безопасного, нужно ждать от 240 тысяч до полумиллиона лет. Для сравнения: первые люди нашего вида появились в Европе всего 40 тысяч лет назад.

Финляндия сделала невозможное

Пока остальной мир проводил конференции и принимал декларации, маленькая северная страна строила. 20 с лишним лет — с 2004 года — на острове Олкилуото у западного побережья Финляндии возводится объект под названием Onkalo. По-фински это слово означает «пещера» или «полость».

Идея проста. Взять самую стабильную скалу на планете. Пробурить в ней тоннели на глубину 430 метров. Запечатать там ядерные отходы так, чтобы они не беспокоили никого следующие 100 тысяч лет. И уйти. Навсегда.

«Мы едем сквозь коренные породы возрастом 1,9 миллиарда лет», — рассказал геолог проекта Туомас Пере, когда журналисты спустились вместе с ним вниз этой весной.

Гранит под Олкилуото пережил несколько ледниковых периодов, сотни геологических катаклизмов и вообще добрую половину истории Земли. Именно поэтому он был выбран в качестве последнего пристанища для самого опасного вещества, которое произвела цивилизация.

Стоимость проекта — около одного миллиарда евро.

Июнь 2026-го: решающий месяц

Сейчас Onkalo стоит буквально на пороге истории. По последним данным на конец июня 2026 года, финский ядерный регулятор STUK завершает финальную оценку безопасности объекта. Именно от этого заключения зависит выдача лицензии на эксплуатацию.

Генеральный директор атомного оператора TVO Филипп Бордарье несколько недель назад заявил прямо:

«Мы надеемся начать операции либо в конце этого года, либо, скорее всего, в начале следующего».

Компания Posiva, управляющая хранилищем, уже завершила все испытания оборудования — включая тренировочные загрузки с нерадиоактивными контейнерами-муляжами. Дело за подписью регулятора.

Если всё пройдёт по плану, первое в мире постоянное геологическое хранилище отработавшего ядерного топлива начнёт принимать реальные отходы уже к концу 2026 — началу 2027 года.

Как это работает изнутри

Технология захоронения выглядит как многоуровневая система защиты, где каждый слой страхует предыдущий.

Сначала топливные сборки — по 12 штук — укладывают в стальной контейнер из борированной стали. Затем его помещают в медную капсулу с толстыми стенками. Медь выбрана не случайно: в условиях финского скального грунта этот металл способен сопротивляться коррозии сотни тысяч лет. Капсулу опускают в скважину, пробуренную прямо в граните. Вокруг неё укладывают бентонитовую глину — она поглощает воду и не даёт радиоактивным элементам мигрировать. Наконец, тоннели заливают бетоном.

Вся операция полностью роботизирована. Люди не прикасаются к радиоактивным капсулам.

«По существу, это должно быть безопасным вечно», — признался Лаури Парвиайнен, химик компании Posiva, проводивший журналистов по объекту.

Вместимость Onkalo — 6500 тонн. Этого хватит ровно на все отходы, которые произведут пять финских реакторов за весь свой срок службы. Загрузка хранилища будет вестись около 100 лет, после чего тоннели запечатают окончательно.

Что происходит в остальном мире

Финляндия — исключение. Всё остальное человечество пока топчется на месте.

Швеция в 2025 году начала строительство собственного хранилища в Форсмарке — но оно откроется не раньше конца 2030-х. Французский проект Cigeo застрял из-за протестов местных жителей и до сих пор не вышел из стадии планирования. Канада только в июне 2026-го признала глубокое геологическое захоронение национальным приоритетом и включила его в федеральную инфраструктурную программу. США пока спорят — закапывать или перерабатывать.

Россия в этой истории идёт своим путём. В конце июня 2026 года Росатом объявил о начале разработки крупнейшего в стране завода по переработке отработавшего топлива мощностью 400 тонн в год. Идея не в захоронении, а в рециклинге: из отработавшего топлива извлекают уран и плутоний, которые снова идут в дело. Это замкнутый топливный цикл — технологически сложно и дорого, зато объём конечных отходов резко уменьшается. Окончательное решение о строительстве завода ожидается до конца 2026 года.

Главный вопрос, который никто не умеет решить

Есть один момент, который инженеры обсуждают в коридорах — и редко говорят вслух перед камерой. Как предупредить людей, которые будут жить через 100 тысяч лет, что под землёй — смерть?

Ни один язык не доживёт до того времени. Шумерская клинопись, самые старые тексты, которые мы можем прочитать, — им около пяти тысяч лет. То есть нам нужно передать предупреждение через срок в 20 раз больший, чем вся известная письменная история человечества.

Специалисты по «ядерной семиотике» работают над системами предупреждений, понятных без слов: символы, изображения, физические структуры, которые должны сигнализировать об опасности любой цивилизации, которая наткнётся на эти места. Задача, прямо скажем, из разряда фантастических.

Но она реальна. И её надо решать.

Вместо итога

96 процентов массы отработавшего топлива технически можно использовать повторно. Проблема — в оставшихся четырёх процентах. В тех самых изотопах, которые будут убивать ещё тогда, когда нынешние языки, страны и цивилизации давно исчезнут.

Финны потратили миллиард евро и 20 лет, чтобы изолировать 6500 тонн — ничтожную долю от мировых запасов. Россия делает ставку на переработку. Остальной мир пока думает.

А полмиллиона тонн опасности тем временем просто лежат. В бассейнах. В контейнерах. Рядом с реакторами. И ждут.