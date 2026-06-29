В Англии раскопали 1800-летний свинцовый гроб

Археологический фонд Колчестера обнаружил богатое позднеримское захоронение на территории бывшей больницы графства Эссекс.

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В могиле находился украшенный свинцовый гроб с останками молодой женщины — предположительно местной уроженки, жившей в одном из важнейших городов римской Британии.

Кто была эта женщина

Судя по костям, женщине было от 20 до 30 лет. Предварительный анализ указывает на то, что она, вероятно, выросла в самом Колчестере или его окрестностях — это редкий случай, когда находка приобретает личное измерение: перед нами не безымянный житель далекой провинции, а человек, чьи корни уходят именно в этот город.

Захоронение датируется поздним римским периодом — примерно III–IV веком нашей эры, когда кремация уже уступила место погребению в земле. Ориентация тела и характер погребальных принадлежностей указывают на языческие римские традиции.

Свинцовый гроб внутри деревянного

Женщину похоронили в свинцовом гробу, который, в свою очередь, помещался внутри деревянного. Дерево не сохранилось, но следы в грунте и железные гвозди подтверждают существование внешней конструкции.

Свинцовые гробы — большая редкость: по всей Британии известно лишь около 400 таких захоронений, и многие из них были утрачены или переплавлены в XIX–XX веках. Такой гроб для взрослого человека весил столько же, сколько два взрослых мужчины — еще до тела и деревянного ящика. Одно только перемещение его к могиле требовало серьезных ресурсов и организации. Не удивительно, что подобные захоронения считаются маркером высокого социального положения.

Поверхность гроба украшена геометрическим орнаментом — ромбами из бусин и двойных нитей, изображениями раковин морских гребешков и круглыми мотивами. В римской погребальной традиции раковина гребешка символизировала последнее путешествие души, а круглые узоры могли отсылать к солнцу или луне.

Как делали свинцовые гробы

Свинец добывали из руды — галенита — в нескольких регионах Британии. Для этого конкретного гроба он, вероятно, поступил из Мендипских холмов в Сомерсете. Там руду дробили, промывали и плавили в печах, отливая в слитки весом около 75 кг каждый.

Гробы изготавливали специалисты — плумбарии, от латинского plumbum, то есть свинец. Отсюда же происходит современное слово «сантехник» — plumber. Мастера заливали расплавленный металл в песчаные формы, предварительно нанося на влажный песок декор: деревянными штампами выдавливали узоры из бусин, а настоящие раковины гребешков вдавливали прямо в песок, оставляя отпечатки. После остывания листы обрезали, складывали и спаивали в готовый гроб с крышкой.

Что лежало внутри

Погребальные принадлежности говорят о тщательно продуманных похоронах. Тело обработали гипсом и ладаном, а в одном из стеклянных сосудов нашли экзотические смолы — импортные материалы, которые в тот период стоили дорого. За черепом обнаружили пять заколок для волос из гагата — черного минерала, популярного в римских украшениях — скорее всего, волосы женщины были уложены перед погребением. Рядом находились несколько редких стеклянных флаконов, керамический сосуд и обезглавленная курица в качестве жертвенного подношения.

Адам Уайтман, директор по археологии Колчестерского фонда, отметил, что вся значимость находки — именно в сочетании гроба, предметов и научных данных, а не в каком-то одном элементе.