На Пиренейском полуострове впервые нашли признаки ритуала «плохой смерти»

В центральной части Испании обнаружили одно из самых необычных захоронений, когда-либо зафиксированных в археологической летописи Пиренейского полуострова. Примерно 2200 лет назад тела двоих жестоко убитых мужчин закопали за пределами оборонительной стены поселения вместе с оленьими рогами. По мнению ученых, все это свидетельствует о проведении ритуала, призванного защитить живых от «неправильных» покойников.

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В археологии и антропологии термином «плохая смерть» обозначают бытовавшие в древних обществах представления о том, что не все умершие равны, некоторые из них могут быть опасны для живых. То, как именно человек ушел из жизни, имело для общины большое значение и определяло посмертное отношение к нему.

К «плохим», в частности, относили смерть в результате убийства или самоубийства, гибель в бою, смерть при необычных обстоятельствах, раньше положенного срока — словом, любое «неправильное» окончание жизни, отличавшееся от принятой социальной нормы или связанное с какими-то проблемами.

Такие смерти требовали нестандартных погребальных обрядов, призванных символически наказать опасного покойника, исключить его из социума, лишить нормальной загробной жизни, защитить общину от его злонамеренного воздействия. Для этого покойного могли захоронить в необычном месте, придать его телу нетипичное положение, положить в могилу сломанные предметы, нанести ему увечья.

В 2010 году, во время раскопок иберийской крепости (оппидума) железного века Серро-де-лас-Кабесас, археологи обнаружили за пределами оборонительной стены останки двух жестоко убитых взрослых мужчин, захороненных вместе с шестью большими рогами благородного оленя. Захоронение датировали концом III или началом II века до нашей эры.

Авторы нового междисциплинарного исследования, статья которых опубликована на сайте препринтов researchsquare.com, пришли к выводу, что захоронение из Серро-де-лас-Кабесас имеет все признаки ритуала, связанного с «плохой смертью», — тщательно спланированного акта насилия, изоляции и символической защиты. Это первый случай обнаружения такого ритуала на Пиренейском полуострове.

Иберийские племена южной и восточной частей Испании обычно кремировали своих умерших. Прах помещали в урны и хоронили на кладбищах, часто вместе с погребальными принадлежностями, отражающими социальную идентичность и статус покойных. Поэтому полные, несгоревшие скелеты взрослых людей той эпохи встречаются крайне редко.

Останки двух мужчин нашли не на кладбище, а за юго-восточной оборонительной стеной, без могилы, гроба, и каких-либо признаков погребальных обрядов. Тела, по-видимому, просто сбросили на грунт, а вскоре после смерти быстро засыпали землей.

Одному из мужчин на момент смерти было от 35 до 45 лет. На лобной кости его черепа остались следы зажившей травмы. Это означает, что за несколько недель до смерти он пережил сильный удар по голове. Однако умер в результате другой травмы — его правую бедренную кость практически перерубили мечом или топором, что привело к массивному кровотечению и смерти.

Второго мужчину 40-59 лет обезглавили. Его череп, нижнюю челюсть и первые шейные позвонки нашли все еще сочлененными, но отделенными от остального тела примерно на 40 сантиметров. Необычно то, что отрубленную голову захоронили вместе с телом. Обычно иберийские племена выставляли отрубленные головы врагов на стенах или на воротах при входе в поселение.

Что касается огромных оленьих рогов, найденных в захоронении, то в иберийском обществе они, помимо практического, имели и важное ритуальное значение. В частности, оленьи рога закапывали под стенами зданий и оборонительными сооружениями для защиты общины и ее границ.

Таким образом, уникальное сочетание сочлененных тел взрослых людей, насилия на пороге смерти, обезглавливания, рогов благородного оленя и захоронения у стены вписывается в концепцию ритуала, связанного с «плохой смертью», заключили исследователи.