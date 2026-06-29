Школьник нашел зуб вымершего слона возрастом 1,8 млн лет

Юный англичанин нашел на морском берегу в Саффолке зуб вымершего предка современных хоботных. О находке рассказала South West News Service.

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24 мая 11-летний школьник Чарли Орчард-Лайл из Стернфилда отправился на пляж Ист-Лейн в Боудси с родителями Элеонорой и Джейми. Когда они проходили у кромки воды, их внимание привлек предмет, похожий на камень, о который бились волны.

«Мы просто шли по пляжу, и буквально за десять минут до этого мой сын Чарли говорил, как сильно любит слонов. Потом мы заметили у самой воды этот предмет — видимо, он сразу бросился в глаза, потому что мы оба на него посмотрели. Мы подняли его, подошел муж. Мы поняли, что это что-то необычное — на ощупь он отличался от обычных камней», — вспоминает Элеонора.

Диковинку подобрали, сфотографировали и выложили снимок в группу «Находки ископаемых в Саффолке». Фото увидел профессор Адриан Листер из Музея естественной истории в Лондоне. Он подтвердил: это верхний левый коренной зуб вымершего Anancus avernensis.

Ананкус относился к роду тетралофодонтных гомфотериев — древних хоботных, похожих на современных африканских саванных слонов. Они достигали более 2,5 метров в холке, весили от пяти до шести тонн, обитали в Евразии примерно 8–1,6 миллиона лет назад.

У этих животных были в основном прямые бивни без эмали; ученые полагают, что они питались ветками, корой, семенами и плодами. Африканские ананкусы не выдержали конкуренции с современными слонами, чьи коренные зубы лучше приспособлены для травоядного рациона. Европейский A. arvernensis был последним выжившим видом, вымершим в раннем плейстоцене.

Англичанка предположила, что зуб мог сохраняться в красной скале на утесах Боудси, а затем был вымыт эрозией.