Какую пользу может принести ИИ в образовании

Ученые Тюменского госуниверситета предложили разделить преподавательские функции между человеком и искусственным интеллектом. Как рассказали в пресс-службе университета, по их мнению, грамотное распределение обязанностей и переработка образовательных программ помогут студентам формировать мышление, а не просто запрашивать готовые решения у чат-ботов.

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Специалисты выделили пять ключевых функций преподавателя: экспертную, ориентирующую, организационную, социальную и мотивационную. В рамках эксперимента первые две были переданы ИИ-персонам, которые использовали только проверенные научные данные и были нацелены на критический разбор студенческих работ. В дисциплинах, где применялась эта модель, приняли участие более 2000 студентов.

Университетский курс сравнили с экспедицией: раньше один преподаватель был и проводником, и носильщиком, и поваром, и психологом, и экспертом. В XXI веке, считают ученые ,направляющим и знатоком может стать ИИ, а человеку стоит сосредоточиться на организации работы студентов, их вдохновении и обучении самостоятельности.

Ученые ТюмГУ предложили модель, где преподаватель выступает как наставник, а ИИ — как спарринг-партнер для проверки идей и формирования мышления в диалоге. Для этого нужны специально подготовленные ИИ-решения и обучение студентов работе с ними. При подготовке курса исследователи изучили опыт преподавателей МГУ, СПбГУ и Кембриджа.

Результаты показали, что ИИ в роли эксперта-консультанта и аналитика, а не имитации человека, положительно влияет на усвоение знаний. Однако для полного внедрения такой модели, по мнению ученых, потребуется серьёзная перестройка образовательных программ. В будущем они планируют создавать модели, где ИИ будет полноценным участником учебного процесса.