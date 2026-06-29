Силуэт станции «Тяньгун» запечатлели на фоне Луны

Астрофотограф Эфраин Моралес (Efrain Morales) запечатлел редкий момент, когда китайская орбитальная станция «Тяньгун» стремительно пересекла диск Луны.

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Эффектные кадры были получены 29 мая, за ночь до майской «Голубой Луны». Во время кратковременного лунного транзита силуэт станции прошел над знаменитым кратером Тихо, создав по-настоящему впечатляющее зрелище.

Моралес использовал сильный телескоп и астрономическую камеру, благодаря чему удалось отчетливо различить контуры больших солнечных батарей и герметичных модулей станции.

«Поймать такое событие — настоящий вызов, ведь весь транзит длится меньше секунды», — рассказал Моралес.

На видеозаписи создается впечатление, будто «Тяньгун» стремительно пикирует прямо к кратеру Тихо — одному из самых известных ударных кратеров Луны. Его диаметр составляет около 85 километров, а яркие лучи выброшенного при ударе материала хорошо заметны в южной части лунного диска в дни, близкие к полнолунию.

На кадрах также можно различить темные базальтовые равнины Моря Облаков слева и Моря Нектара в правой верхней части изображения. Эти обширные области образовались миллиарды лет назад, когда древние лавовые потоки заполнили гигантские ударные бассейны и, остыв, превратились в темные равнины.

Что представляет собой станция «Тяньгун»?

Название «Тяньгун» переводится с китайского как «Небесный дворец». Орбитальный комплекс состоит из базового модуля «Тяньхэ» и двух научных лабораторных модулей — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Станция обращается вокруг Земли на высоте от 340 до 450 километров.

В настоящее время на борту работает экипаж миссии «Шэньчжоу-23», в состав которого входят командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Лай Каин. Космонавты прибыли на станцию 24 мая, стартовав на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») высотой 62 метра.