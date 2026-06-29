Перегревающиеся смартфоны назвали новой угрозой цифровой безопасности

Ремонт перегревшегося смартфона может привести к утечке персональных данных, если владелец заранее не удалит конфиденциальную информацию и не выйдет из важных аккаунтов.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

«Отдавая перегревшийся и невключающийся телефон в ремонт, человек добровольно предоставляет мастеру физический доступ ко всем своим данным. Это касается не только фото и переписок, но и доступа к мобильным банкам, «Госуслугам» и другим чувствительным приложениям. Даже если сервисный центр заявляет о конфиденциальности, ответственность за сохранность данных лежит на владельце, и нельзя исключать человеческий фактор или недобросовестность мастера», – сказал Двилянский.

По его словам, в последние недели сервисные центры фиксируют рост обращений от владельцев смартфонов, преимущественно iPhone, из-за перегрева и выхода устройств из строя. Одной из причин эксперт назвал круглосуточное использование VPN-сервисов.

«Большинство таких приложений, особенно бесплатных, плохо оптимизированы, из-за чего шифрование трафика создает большую нагрузку на процессор. В сочетании с зарядкой, особенно беспроводной MagSafe, и дешевым чехлом, который не отводит тепло, устройство превращается в «тепличку». В результате срабатывает защита от перегрева, и телефон отключается. В худшем случае перегрев приводит к короткому замыканию, и ремонт обходится очень дорого», – пояснил эксперт.

Двилянский посоветовал перед ремонтом сделать резервную копию данных в облако или на компьютер, выйти из аккаунтов банков, «Госуслуг», соцсетей и удалить конфиденциальную информацию, если устройство включается. Также необходимо извлечь SIM-карту, чтобы злоумышленники не смогли получить SMS-коды для подтверждения операций.

Кроме того, эксперт рекомендовал записать IMEI-код устройства, чтобы после ремонта убедиться, что владельцу вернули именно его смартфон. Если аппарат поддерживает специальный режим ремонта, например, на некоторых моделях Samsung, его следует активировать – он скрывает личные данные и приложения от мастера.

Двилянский добавил, что ремонт стоит проводить в официальных сервисных центрах, с договором и документами. После возврата смартфона он посоветовал сменить пароли и проверить устройство антивирусом.

Эксперт отметил, что пароль от смартфона не следует передавать сотруднику сервиса без контроля со стороны владельца. Если доступ к устройству нужен для проверки ремонта, безопаснее разблокировать телефон лично и присутствовать рядом во время диагностики.