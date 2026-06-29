В России разработали компактный книжный сканер

Доступный программно-аппаратный комплекс для бережной и быстрой оцифровки старинных книг и журналов разработали в Новосибирском государственном техническом университете. Сканер в 10 раз дешевле импортных аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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"При разработке комплекса мы ориентировались на потребности основной аудитории библиотек, архивов, научных организаций и исследовательских коллективов и ограниченный бюджет. Такой подход позволил отказаться от дорогостоящих и не всегда надежных механизмов позиционирования книги в пользу современных алгоритмов обработки изображений, сохранив необходимую функциональность и значительно снизив стоимость системы по сравнению с рядом зарубежных решений, которые, по нашей оценке, стоят в 10-20 раз дороже. При этом разработка решает основную задачу - качественное и быстрое оцифровывание со скоростью до 1 тыс. страниц в час с сохранением оптического разрешения", - цитирует пресс-служба автора разработки Тимофея Полякевича.

Бесконтактный метод полностью исключает риск порвать или поцарапать хрупкие редкие и ветхие документы. Каждая страница перелистывается автоматически с помощью специального захватывающего устройства. Система бережно удерживает лист, а разработанная математическая модель строит трехмерную сетку изогнутого разворота книги и виртуально "разглаживает" его. Нет необходимости прижимать книгу тяжелым стеклом, как в некоторых сканерах, а на выходе получается удобный для чтения электронный документ.

Преимущества разработки

Управление сканером не требует специальной технической подготовки. Задача оператора - установить книгу на безопасную V-образную площадку, проверить позиционирование камер относительно книги и то, как выглядит финальная картинка. Далее нажимается кнопка "запустить автоматическое сканирование". Процесс сканирования не требует постоянного участия оператора. После завершения работы автоматики нужно просмотреть сканированный документ и при необходимости провести цветокоррекцию - такой функционал тоже предусмотрен. Комплекс для сканирования отличается компактностью, что позволяет расположить его даже на обычном рабочем столе без выделения отдельного помещения.

"Старинные документы чувствительны к свету - под обычными лампами они могут разрушаться и выцветать. В нашем устройстве используется специализированная система подсветки страниц с минимальным уровнем инфракрасного и ультрафиолетового излучения, что критически важно для сохранности бумаги и чернил. При этом мы применяем сертифицированные LED-модули с высоким индексом цветопередачи. Это позволяет получить на сканах максимально точные и естественные цвета, неотличимые от оригинала", - отмечает преимущества разработки Полякевич.

Упрощенная в конструкции и в управлении автоматическая система бесконтактного сканирования позволит региональным библиотекам и НИИ самостоятельно и безопасно оцифровывать материалы, экономя время и бюджет, подчеркивает разработчик. Комплекс уже протестирован несколькими библиотеками Железнодорожного района и сотрудниками Новосибирского государственного медицинского университета, разработчики получили обратную связь. По результатам тестирования пользователи положительно оценили удобство размещения книг и высокий уровень автоматизации процесса сканирования, отдельно выделив наличие встроенной функции полнотекстового распознавания.