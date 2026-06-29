Украина разрабатывает военный ИИ

Украина планирует создать собственные вычислительные мощности для искусственного интеллекта. По данным Reuters, соответствующий меморандум подписали с одним из крупных телекоммуникационных операторов страны на конференции по восстановлению в Гданьске. Первый этап проекта предусматривает создание инфраструктуры мощностью 3-5 мегаватт и потребует инвестиций в десятки миллионов долларов.

Как заявил представитель компании, наиболее активным потребителем технологий искусственного интеллекта на Украине в настоящее время являются военные структуры. По его словам, развитие собственной вычислительной инфраструктуры рассматривается не только как коммерческий проект, но и как элемент национальной безопасности. Предполагается, что это позволит сократить зависимость от зарубежных центров обработки данных и сохранить контроль над информацией, используемой в военной и гражданской сферах.

По данным Reuters, после начала конфликта значительная часть украинских данных была перенесена в европейские дата-центры. Теперь власти намерены вернуть часть критически важной инфраструктуры на территорию страны, создав для нее более защищенные специализированные мощности. Агентство также сообщает, что представители одной из международных технологических компаний указывали на нехватку у Украины собственных вычислительных ресурсов для работы с крупными массивами данных.

Если проект будет реализован, Украина сможет расширить применение технологий искусственного интеллекта, снизив зависимость от иностранных облачных сервисов. Возможные последствия такого решения и его влияние на развитие цифровой инфраструктуры будут зависеть от дальнейшей реализации проекта.