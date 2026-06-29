Топливо Lightbridge выдержало облучение в самом мощном реакторе мира

Разработчик инновационного ядерного топлива Lightbridge Corporation завершил важный этап испытаний на одной из самых мощных исследовательских установок в мире.

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Специалистам компании удалось извлечь первые облученные образцы из активной зоны Advanced Test Reactor (ATR), который работает на площадке Национальной лаборатории Айдахо (INL). Этот реактор с водой под давлением функционирует при относительно невысоких показателях — давление составляет около 360 фунтов на квадратный дюйм, а температура держится на уровне примерно 82 градусов Цельсия.

Ключевая особенность ATR заключается в конструкции его активной зоны, окружённой бериллиевым отражателем. Такое решение позволяет концентрировать нейтронный поток непосредственно на испытуемых материалах, обеспечивая высокую эффективность экспериментов. В ходе нынешних испытаний применялась методика FAST (Fission Accelerated Steady-state Testing), разработанная в INL. Этот подход использует высокообогащённый уран для достижения значительных показателей выгорания в гораздо более сжатые сроки по сравнению с традиционными методами тестирования.

Извлечённые образцы теперь отправлены на длительный период охлаждения, который займёт несколько месяцев. Только после этого исследователи приступят к полномасштабному послерадиационному анализу. В планах учёных — изучить поведение топлива в условиях длительного облучения, сверить полученные данные с существующими компьютерными моделями прогнозирования и подготовить материалы, необходимые для получения регуляторных разрешений на коммерческое использование разработки. На площадке в момент извлечения присутствовали 24 представителя инженерной команды и руководства Lightbridge.

Разрабатываемое компанией металлическое топливо позиционируется как универсальное решение: оно подходит как для уже действующих реакторов на лёгкой и тяжёлой воде, так и для перспективных малых модульных реакторов (SMR). По заявлению разработчика, новое топливо способно повысить уровень безопасности атомных станций, увеличить их эксплуатационную эффективность и обеспечить более надёжную защиту от распространения ядерных материалов по сравнению с традиционными видами топлива.

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