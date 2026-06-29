Представлен ультратонкий смартфон Nubia Air Pro

ZTE через свой бренд Nubia готовится вывести на европейский рынок необычный смартфон Nubia Air Pro.

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Новинка сочетает ультратонкий корпус толщиной всего 5,99 мм с уровнем защиты, который обычно встречается только в защищённых промышленных устройствах.

Особенности

Одной из главных особенностей модели стал 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Экран способен достигать пиковой яркости 4500 нит, что должно обеспечить комфортное использование даже под прямыми солнечными лучами.

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7100. На задней панели Nubia Air Pro расположена двойная основная камера с главным датчиком на 108 Мп и дополнительным сенсором неизвестного разрешения. Спереди установлена селфи-камера на 32 Мп.

Однако больше всего внимания привлекает защита по стандарту IP69K. Смартфон способен выдерживать воздействие пыли, воды и даже горячих струй под высоким давлением. Ещё одной необычной деталью стал специальный ремешок, входящий в комплект поставки. С его помощью смартфон можно закрепить на запястье и использовать как своеобразный фитнес-трекер.

Устройство способно считать шаги, отслеживать маршрут через GPS и подсчитывать количество сожжённых калорий без необходимости покупать отдельный носимый гаджет. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Вес смартфона составляет 172 грамма.

Сроки выхода и цена

Официальный старт продаж Nubia Air Pro в Европе состоится уже в ближайшие дни. По данным инсайдера Роланда Квандта, европейская версия смартфона получила 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а её стоимость составляет 350 евро.