Ученые назвали виновника аномально рекордной жары в Европе

Специалисты международной исследовательской группы World Weather Attribution (WWA) заявили, что ставшая рекордной за всю историю наблюдений жара в Европе вызвана деятельностью человека. Ничего подобного не могло случиться еще в начале этого века.

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Ссылки на феномен Эль-Ниньо, который якобы стал причиной такой температурной катастрофы, не имеют под собой оснований. Ведь Эль-Ниньо происходят на планете периодически, но таких температурных аномалий никогда не наблюдалось.

Словом, виноват, по мнению ученых, человек, который не желает умерить свои потребности и продолжает поставлять в атмосферу гигантское количество парниковых газов, стимулируя глобальное потепление.

Отметим, что ученые WWA лишь повторили то, о чем давно заявляют многие климатологи. Так, уже в 2024 году ученые били тревогу: средняя температура на Земле на 1,5 градуса Цельсия превысила порог, установленный в 2015 году Парижским соглашением по климату. Тогда почти 200 стран договорились о сдерживании к 2050 году роста средней температуры на планете на уровне как раз 1,5 градуса. Он был выбран учеными всего мира после долгих исследований и споров.

Его превышение, по мнению климатологов, подтолкнет многие природные системы к опасному поворотному моменту, который по многим параметрам может стать необратимым. Это риски для здоровья человека, средств к существованию, продовольственной безопасности, безопасности человека, водоснабжения и экономики. К регионам наибольшего риска относятся арктические экосистемы, засушливые районы, малые островные развивающиеся государства и наименее развитые страны. Список этих напастей можно продолжать долго.

Так вот, тревожный сигнал о росте средней температуры выше критического порога уже в 2024 году дал повод заявить: Земля стоит на пороге климатической катастрофы, невиданной ранее в истории. По их оценкам, 2026-й станет новым рекордсменом по температурным показателям и, вероятно, превзойдет все предыдущие зафиксированные значения. Что мы и видим сейчас в Европе.

Как возникла эта аномалия

В средней тропосфере сформировались большие малоподвижные атмосферные волны, которые имеют вид чередования гребней и ложбин.

В районе высотного гребня воздух опускается вниз, сжимается и дополнительно прогревается. Облака подавляются, увеличивается продолжительность солнечного прогрева, а поступивший ранее горячий воздух из южных районов постепенно "запирается" внутри блока.

Для России прямой приход европейской жары не ожидается. Основная масса раскаленного воздуха останется западнее границы. Лишь западные окраины страны смогут почувствовать влияние этой волны.