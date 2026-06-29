Apple обвинили в мировом дефиците памяти

Коммерческий директор Micron Сумит Садана в интервью The Wall Street Journal заявил, что агрессивная ценовая политика отдельных крупных заказчиков могла стать одной из причин дефицита микросхем памяти. Хотя руководитель не называл конкретные компании, эксперты полагают, что речь шла об Apple, сообщает 9to5Mac.

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По словам Саданы, во время спада на рынке памяти в 2023 году некоторые клиенты добивались рекордно низких закупочных цен. В результате производители столкнулись с отрицательной рентабельностью и были вынуждены отказаться от части инвестиций в расширение производственных мощностей.

«Мы сказали паре клиентов, которые в то время были очень агрессивны в ценообразовании, что это неконструктивно», — заявил топ-менеджер Micron, добавив, что низкие цены и слабая прибыльность привели к сокращению инвестиций в отрасли.

Apple давно известна жесткой переговорной позицией в отношениях с поставщиками. Благодаря долгосрочным контрактам компания смогла зафиксировать выгодные цены на память и в течение длительного времени избегать существенного роста себестоимости своей продукции.

Подобная практика могла способствовать формированию ценовой среды, при которой производители памяти не были заинтересованы в расширении производства, что впоследствии стало одним из факторов дефицита компонентов.