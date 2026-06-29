Ученые объяснили, почему люди до сих пор не «поймали» сигналы инопланетян

Исследователи проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) выяснили, что инопланетные сигналы могут искажаться и «размываться» под воздействием звездных ветров и вспышек, из-за чего современные телескопы просто не способны их распознать. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal (AРhysJ).

Традиционно ученые предполагали, что развитые цивилизации могли бы использовать для связи узкополосные радиосигналы, которые легко отличить от естественного космического шума. Именно на поиск таких сигналов ориентированы многие программы SETI.

Однако новое исследование показало, что сигналы могут существенно изменяться еще до того, как покинут родную звездную систему. Ученые выяснили, что звездные ветры, вспышки и выбросы корональной массы способны «размывать» узкополосные передачи, делая их более широкими и значительно менее заметными для существующих алгоритмов поиска.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи проанализировали сигналы, которые земные космические аппараты отправляли через Солнечную систему. Оказалось, что эффект расширения сигнала усиливается в периоды высокой активности Солнца.

Затем ученые смоделировали аналогичные процессы у других звезд, уделив особое внимание красным карликам — самым распространенным звездам в Галактике. Выяснилось, что именно вокруг таких светил искажение сигналов может быть особенно сильным. В некоторых случаях оно способно сделать потенциальные техносигнатуры практически неотличимыми от фонового шума.

Авторы считают, что это может частично объяснять отсутствие обнаруженных внеземных сигналов. По их мнению, проблема может заключаться не в отсутствии внеземных цивилизаций, а в том, что современные методы поиска ориентированы на слишком узкие и «чистые» сигналы, которые в реальности могут сильно изменяться по пути к Земле.

Исследователи подчеркивают, что результаты не исключают существования разумной жизни за пределами Земли, но указывают на необходимость пересмотреть стратегии поиска внеземных техносигнатур.