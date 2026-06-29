В броне динозавров найдены ходы доисторических жуков

Ученые кардинально пересмотрели условия формирования одного из самых значимых палеонтологических памятников Европы позднего мелового периода — Ло-Уэко (Куэнка, Испания). Ранее считалось, что останки гигантских титанозавров, обитавших здесь около 70 миллионов лет назад, были погребены под осадочными породами практически мгновенно. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Earth-Science Reviews, полностью опровергает эту гипотезу. Оказалось, что туши ящеров оставались на поверхности земли достаточно долго, чтобы стать домом для целой экосистемы специализированных насекомых-падальщиков.

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К неожиданным выводам пришла международная группа исследователей под руководством профессора Заина Белаустеги из Барселонского университета (Испания).

Ключом к разгадке тайн прошлого стали следы биоэрозии — характерные перфорации и отверстия, оставленные живыми организмами на скелетах древних ящеров около 70 млн лет назад.

Тайны костной брони

Уникальность открытия заключается в том, что ученые впервые обнаружили подобные следы не только на обычных костях, но и на фрагментах костной брони (остеодермах) титанозавров. До сих пор в Ло-Уэко находили как изолированные кости, так и относительно полные сочлененные скелеты зауроподов.

Изучив форму отверстий, палеонтологи подтвердили: перед ними следы древних насекомых. Эти лункообразные и мешковидные повреждения при сравнении с современными аналогами указали на жуков-кожеедов.

Эксперименты с личинками

Чтобы понять временные рамки этого процесса, авторы обратились к экспериментам с личинками современного жука Dermestes frischii, который оставляет идентичные следы. Лабораторные тесты показали, что для создания подобных ходов личинкам требуется не менее 240 часов. В естественных же природных условиях этот процесс занимает значительно больше времени.

Множественные следы насекомых на двух основных костеносных горизонтах Ло-Уэко (G1 и G2) доказали: гигантские туши зауроподов лежали на открытом воздухе неделями, поддерживая жизнь огромных колоний некрофагов и сапрофагов. Это полностью исключает версию о быстром захоронении, которая доминировала ранее.

Исследование профессора Белаустеги также включает масштабный аналитический обзор более 140 научных работ по биоэрозии костных тканей насекомыми в период от среднего триаса до голоцена (за последние 247 миллионов лет). Выяснилось, что для Пиренейского полуострова это лишь второе подобное исследование в истории, что выводит его в разряд фундаментальных научных прорывов. Полученные данные помогут ученым со всего мира гораздо точнее реконструировать палеосреду и процессы окаменевания в местах массового скопления динозавров.