Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов в пределах 20 тыс. руб.

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Открывает список Poco M7 4G за 11,7 тыс. руб., оснащенный 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 685 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди дополнительных преимуществ модели называют наличие защиты IP64, NFC, ИК-порта и поддержку карт памяти microSD.

Второе место занял Samsung Galaxy A17 4G стоимостью 16,7 тыс. руб. Устройство получило 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, чип MediaTek Helio G99 и основную камеру на 50 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, защитой IP54 и NFC.

Следом идет Tecno Pova 7 5G, который при цене 17,4 тыс. руб. может похвастаться процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, IPS-дисплеем с частотой 144 Гц и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой и магнитной беспроводной зарядки. В числе прочих особенностей называют стереодинамики, защиту IP64, слот для карт памяти и подсветку корпуса.

Замыкают пятерку Infinix Hot 60 Pro+ за 18,7 тыс. руб. и Honor X8d, который продается за 20,4 тыс. руб.