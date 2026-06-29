В Ирландии раскопали загадочный круг из камней возрастом 4000 лет

Археологи из Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) совместно с волонтерами обнаружили ранее неизвестный мегалитический памятник. Древний каменный круг, возраст которого составляет не менее 4000 лет, был найден на окраине столицы Северной Ирландии.

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По мнению ученых, объект относится к эпохе позднего неолита или раннего бронзового века и использовался для проведения масштабных ритуальных обрядов.

Подсказка с воздуха

Открытие было сделано в окрестностях знаменитого хенджа «Кольцо Гиганта» (Giant's Ring). Руководитель раскопок Брайан Слоун рассказал, что выйти на след сооружения помог анализ архивной аэрофотосъемки. На снимках исследователи заметили специфические следы на полях — так называемые кропмарки (изменения цвета и высоты растительности над скрытыми в земле фундаментами). Эти маркеры указывали на то, что границы известного археологического комплекса Баллинахатти гораздо шире, чем считалось ранее.

Комплекс Баллинахатти — это огромная территория на южной оконечности хребта Мэлоун, включающая более 50 задокументированных доисторических памятников. В 1990-х годах здесь уже проводились крупные исследования: тогда ученые обнаружили «неолитический храм» — деревянный круг, внутри которого располагалась платформа для экскарнации (древнего ритуала очищения костей умерших от мягких тканей).

Исторический паззл

В отличие от «храма», на месте нового каменного круга следов захоронений пока не найдено. К сожалению, сам объект сильно пострадал в XIX веке. Местные фермеры демонтировали мегалиты, мешавшие пахотным работам, поэтому сейчас ученым приходится собирать облик сооружения буквально по фрагментам.

«Назначение каменных кругов до сих пор остается загадкой, — отмечает Брайан Слоун. — Строительство таких объектов требовало колоссальных усилий всей общины. Вероятнее всего, здесь проводились религиозные церемонии или важные сезонные обряды. Некоторые аналогичные памятники Ирландии, например Бегмор в графстве Тирон, имеют четкую астрономическую ориентацию и служили древним календарем».

Археология для всех и первая находка школьницы

Раскопки проходили в июне под эгидой Программы общинной археологии Северной Ирландии (CAPNI). Важной особенностью миссии стало привлечение добровольцев и местных школьников. Несмотря на капризы погоды — от проливных дождей до аномальной жары, — юные участники внесли серьезный вклад в науку. Одной из главных находок экспедиции стал идеально сохранившийся наконечник стрелы, который обнаружила ученица начальной школы.

Исследования комплекса продолжаются. Ученые надеются, что детальный анализ почвы вокруг каменного круга поможет точнее определить его астрономическую привязку и прольет свет на верования первых жителей Ирландии.