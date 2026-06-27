В Австралии нашли свирепого хищника размером с ладонь

Австралийские биологи из Квинслендского технологического университета официально представили новый вид сумчатых, получивший название Planigale petrophila. Своё имя он получил благодаря привязанности к каменистым ландшафтам национального парка Какаду, где и был впервые зафиксирован.

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Эти зверьки принадлежат к числу самых миниатюрных сумчатых на планете. Взрослая особь без труда помещается на человеческой ладони, а её масса не превышает вес нескольких чайных ложек сахара. Однако крошечные габариты сочетаются с крайне агрессивным поведением: планигалы активно охотятся на насекомых, пауков и многоножек, а иногда нападают на добычу, сопоставимую с ними по размеру, например на ящериц или крупных тараканов.

В ходе исследования учёные пересмотрели музейные коллекции и выяснили, что ранее некоторые виды планигал ошибочно объединяли. В результате они восстановили самостоятельное название для популяции из региона Кимберли, уточнили систематику ещё одного подвида и выделили P. petrophila в качестве отдельного вида. От своих ближайших родственников он отличается удлинённым хвостом и немного более крупными размерами тела и черепа.

На сегодняшний день новый вид считается крайне редким. Научному сообществу известно лишь о 3 экземплярах, собранных на ограниченном участке плато, и последняя встреча с этими животными датируется 2004 годом.