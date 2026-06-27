Астероиды не давали Земле обзавестись континентами миллиарды лет

Исследователи из Университета Кертина и Квинслендского технологического университета смоделировали условия на ранней Земле и пришли к выводу, что наша планета в гадейский период (более 4 миллиардов лет назад) выглядела кардинально иначе.

Каждое такое падение астероида высвобождало колоссальную энергию, которая уходила в недра и преобразовывалась в тепловую. Из-за этого Земля оставалась значительно горячее и нестабильнее, чем сегодня: её внешняя оболочка была тонкой, ослабленной и местами находилась в расплавленном состоянии, что не позволяло горным породам закрепляться и образовывать устойчивые континентальные блоки.

При этом сами столкновения способствовали появлению пород, обогащённых кремнезёмом — именно такой материал в дальнейшем стал строительным элементом для будущих континентов. Однако каждый новый удар запускал цепную реакцию: тепло проникало в мантию, провоцировало её плавление и порождало огромные объёмы магмы, которая постоянно перерабатывала кору, не давая ей стать прочной.

Последствия одного столкновения, по данным моделирования, могли сказываться на состоянии планеты не один десяток или даже сотню миллионов лет. Именно этим учёные объясняют, почему от первых 500 миллионов лет геологической истории Земли практически не сохранилось горных пород — они просто не успевали «застыть» в неизменном виде.

Перелом наступил примерно 3,9 миллиарда лет назад, когда интенсивность бомбардировки заметно пошла на спад. Тогда же, как отмечают авторы работы, земная кора начала наконец удерживать континентальную структуру. Исследователи полагают, что такая хронологическая близость этих двух событий вряд ли является случайным совпадением.