NASA анонсировало запуск миссии по спасению своего старейшего телескопа

NASA готовится поднять на более высокую орбиту свой старейший космический телескоп Swift. О пуске, запланированном на 30 июня, сообщается на официальном сайте агентства.

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Спасательную миссию Swift Boost запустят с атолла Кваджалейн в составе Республики Маршалловы острова в южной части Тихого океана не ранее 6:23 по восточному времени (13:23 мск).

Ракета Рegasus XL доставит на орбиту разработанный компанией Katalyst Space роботизированный спутник LINK, который должен сблизиться с телескопом Swift, захватить его манипуляторами и в течение нескольких месяцев постепенно изменить траекторию движения, не позволив ему войти в плотные слои атмосферы.

«Если мы намерены по-настоящему обустроиться за пределами Земли, нам необходима возможность работать в космосе вручную — перемещать, чинить, заправлять и модернизировать спутники уже после их вывода на орбиту», — подчеркнул генеральный директор Katalyst Гонхи Ли.

LINK весит около 400 кг при высоте около 1,5 м — примерно втрое меньше Swift. Он оснащен тремя ионными двигателями, тремя роботизированными манипуляторами и солнечными панелями общей длиной 6 метров.

Орбита Swift, запущенного 22 года назад, изменилась на фоне усиления солнечной активности в последние годы. Чтобы замедлить снижение, специалисты Пенсильванского университета сократили энергопотребление телескопа за счет изменения положения солнечных батарей. По их расчетам, принятые меры позволят удерживать его на «безопасной высоте» до осени.